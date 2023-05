La Escuela Agraria de Las Toscas llevó a cabo el tradicional locro por el 25 de Mayo

El jueves 25 de mayo, se llevó a cabo en Las Toscas, partido de Lincoln, el tradicional “Almuerzo Patrio” organizado por la Asociación Cooperadora de Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 2.

A pesar del mal clima, el festejo reunió a más de 700 personas que disfrutaron del típico locro, acompañado de empandas, clásicas tortas y diferentes shows musicales. Así, en su edición N° 22, el evento contó con la colaboración de toda la comunidad educativa de la Escuela Agraria, vecinos de Las Toscas, instituciones intermedias de la localidad, la Delegación Municipal y la Municipalidad de Lincoln, escuelas de danzas del Distrito, entre otros.

“Ya son 22 años que se celebra este locro donde asiste mucha gente, estábamos sufriendo por el mal clima, pero la convocatoria fue muy buena”, afirmó el delegado de la localidad, Roberto Cabrera y agregó “es una fiesta que representa a todo el pueblo y la esperamos durante todo el año para celebrar. Acá colabora todo el mundo y por suerte, nos visitan cada vez más personas”.

En ese sentido, Cabrera expresó que es un pueblo muy unido y solidario, donde a la hora de ayudar “nos juntamos todos” y expresó “estoy muy orgulloso de la gente de Las Toscas”.

Por su parte, Javier Zapata, director de la Escuela Agraria sostuvo: “Estamos muy contentos porque esta fiesta nos representa no sólo como institución sino como localidad. No hay otra fiesta con esta impronta”, y remarcó que “esto está pensando para los alumnos y forma parte de su educación. Acá se va a ver solidaridad, compañerismo, compromiso, pero por sobre todas las cosas un sentido de pertenencia. Esto no es para recaudar dinero, sino para visibilizar a la escuela y el trabajo que realizamos en ella”.

Al respecto, Zapata aseguró que hoy la escuela cuenta con una matrícula de 80 alumnos, pero su objetivo es aumentarla con el correr del tiempo. “Hoy, nos eligen alumnos de otras localidades como Carlos Salas, Roberts, Carlos Casares, Quiroga y Lincoln, eso se da porque les gusta la orientación y porque, además, ven cómo trabajamos”, mencionó y afirmó que “si bien se hicieron muchas cosas en estos años, nuestro objetivo es ampliar la escuela. Aún tenemos muchas necesidades, quizá la más importante es contar con una residencia para al menos 50 alumnos, porque hoy por hoy dejamos a muchos chicos afuera y sobre todo a muchas mujeres, porque no contamos con un espacio para que ellas se puedan quedar”.

El apoyo oficial

Cabe destacar que el tradicional evento, además de contar con la colaboración de familias, alumnos, cuerpo docente y demás instituciones del pueblo, tuvo el apoyo del Municipio de Lincoln. En ese sentido, Marisa Serenal, secretaria de Cultura y Educación dijo que “hoy volvemos a acompañar a esta institución tan importante en su evento anual, tan representativo para toda la comunidad”, y agregó “a esta Escuela vienen chicos de todo el Distrito, por su forma de trabajo y por su sentido de pertenencia”.

Además, aseguró que el objetivo es que esta fiesta traspase a Lincoln y pueda llegar a nivel Provincial o Nacional. “Hoy se duplicó la cantidad de habitantes de la localidad, es un festejo que se viene superando año tras año y que se da luego de trabajar mucho tiempo dentro y fuera del aula”, sostuvo la Secretaria y remarcó que “toda la comunidad se siente parte y creo que ese es el modelo que tenemos que seguir, el de la construcción ciudadana y colectiva, esto es hacer patria”.

En cuanto al apoyo brindado desde el sector público, expresó: “El Estado está para acompañar, debe ayudar con recursos humanos, culturales y económicos. Estamos muy contentos de participar en esta nueva edición y ya estamos pensando en el próximo año, porque esto tiene que seguir creciendo cada vez más”.

Por su parte, Salvador Serenal, intendente de Lincoln manifestó “hoy es una fecha muy importante para todos los argentinos porque festejamos el nacimiento de nuestra Patria, y esta fiesta es un reflejo de lo que significa hacer patria, es identidad y solidaridad”, y agregó “hoy demostramos que somos un estado presente, donde gracias a la gestión de caminos se pudo llegar sin problema pese a las inclemencias climáticas”.

Además, afirmó que esto debe continuar porque “acá todo se hace con amor”. Así, en referencia a la Escuela Agraria remarcó “acá no se enseña solamente la parte pedagógica sino valores. Y, sobre todo, no se le impone el vuelo a nadie, sino que se le dan las herramientas para que el día de mañana estos chicos puedan volar solos”.

Por último, Serenal dijo: “En este colegio se hace hincapié en la cultura del trabajo, algo que tanto pedimos los argentinos. Por eso, Las Toscas, es un ejemplo a seguir y a replicar en otras localidades del partido. Esa es la manera de transformar nuestra Argentina”.

El creador del tradicional locro

La estrella del evento fue el tradicional plato argentino. Este locro que es preparado desde hace 22 años por Juan Antonio Mulhall, de 81 años de edad, quien, además, es el creador de la sabrosa receta y quien coordina a todos los ayudantes de cocina para que salga perfecto.

“Este evento comenzó porque una vez hice un locro en mi casa y la directora de la Escuela en ese momento fue a cenar y le encantó. Unos días después me propuso hacerlo para 50 personas y a beneficio del colegio. Acepté y no paramos más”, contó y agregó “al otro año tuvimos que hacerlo para 200, después para 300 y hoy hice 1000 porciones. Me gusta mucho porque es para los chicos de la escuela”.

En ese sentido, Juan expresó que hay mucha gente que colabora desinteresadamente y que todo lleva mucho trabajo que se realiza con antelación, como la cosecha de choclos y su posterior cocción.

En cuanto a los ingredientes, Mullhall reveló que “lleva de todo, desde carne de cerdo, de vaca, chorizos chiquitos, panceta, cuerito de cerdo, papas, batatas y zapallos”, y que además muchos condimentos que son echados “a ojo”. Así, manifestó que no tiene problemas en brindar la receta, porque “no es un secreto”, sino que él mismo, se encuentra en “los pequeños detalles que hacen que todo sea más sabroso”.

Respecto a Las Toscas y a su gente dijo que “es un pueblo muy tranquilo, con gente muy buena, honesta y trabajadora”.

Por su parte, Eduardo Framis, habitante de la localidad y ayudante en el sector cocina desde los inicios de la fiesta expresó que “es un orgullo muy grande ver a toda la gente del pueblo trabajar para este evento. Todos lo hacemos ad honorem y siempre se están sumando nuevos colaboradores” y agregó “estoy desde hace 22 años y de a poco fuimos aprendiendo. Juan siempre nos indicó y nos organizó. Es una experiencia muy linda, donde cosechamos grandes amigos y pasamos momentos muy gratos”.