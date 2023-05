El atleta de Lincoln que sueña con competir en los Juegos Olímpicos

La historia de Juan Ignacio Ciampitti es particular. Nació en El Triunfo, partido Lincoln y practicó fútbol toda la vida. Nunca se le había cruzado por la cabeza dedicarse al atletismo. Hasta que a los 18 años se anotó en los Torneos Bonaerenses “para faltar al colegio” y sorprendió con sus marcas.

Luego, durante la pandemia, mientras estudiaba el Profesorado de Educación Física en Lincoln, el profesor Alfredo Lezcano lo fue a buscar a su casa y le insistió para que comience a entrenar de forma profesional. “En ese momento había dejado el fútbol y decidí probar. Fui a varios torneos, justo fui a un Provincial que gané 100 y 200 metros y clasifiqué para el Nacional”, contó Juan Pablo y agregó “no tenía mucha idea todavía de lo que era el atletismo y lo que representaba.

Luego, tuve mi primer Nacional U23 en el Cenard y me fue bastante bien, logré una marca que no lo había hecho nadie en Lincoln ni en la zona. En 200 bajé los 22 segundos, que también era algo bastante importante”. Así, sin tomar mucha dimensión de lo que le estaba sucediendo, Ciampitti inició su carrera profesional. Llegaron los Grand Prix y los nacionales de 2022 donde su presentación fue magnífica. Logró quedar segundo en 100 y en 200 metros.

Allí, un entrenador lo vio y le invitó a sumarse al Cenard. “Hablé con mis viejos y me súper apoyaron. Así que me vine a entrenar con Javier Morillas y ya tuve el Nacional U23 en Misiones, donde hice una buena marca y clasifiqué para el sudamericano U23 en Brasil”, contó el joven y añadió “fue la primera vez que representé a Argentina en la selección y fui con un equipo impresionante. Me fue mucho mejor de lo que esperaba y marqué el récord argentino en 200 metros”.

A partir de ese momento, su carrera se transformó. “Todo fue muy rápido. Nadie lo podía creer, ni mis amigos, ni mi familia. Mi papá, cuando era chico, también estuvo entrenando en el Cenard, así que me aconsejó para que no descarte la propuesta”, relató Juan Pablo y mencionó que más allá de los logros obtenidos en tan poco tiempo, su adaptación no fue tan sencilla.

Nuevo entrenamiento

En cuanto a las nuevas rutinas y lugares de entrenamiento, el deportista mencionó que “fue difícil la adaptación porque al principio no conocía a nadie, me traía muchos dolores la pista de sintético, tenía las tibias súper hinchadas y estuve como un mes que no podía apoyarme”, relató y dijo: “la verdad que estaba aguantando un poco la cabeza porque tenía unos nacionales cerca y tenía la aspiración de clasificar al Sudamericano”.

En ese sentido, confesó que el entrenamiento “era mucho más duro del que estaba acostumbrado, pero que luego de un tiempo, trajo sus frutos”, y, además, se sumaba el nuevo estilo de vida que conlleva la gran ciudad. “Acá los tiempos y distancias son otros, fue todo muy de repente, pero me fue mejor de lo que esperaba”, aseguró.

Al respecto, sostuvo que gran parte de su adaptación la logró llevar adelante gracias al grupo de compañeros y profesores que encontró en el Cenard. “Justo tengo un grupo que son los mejores de Argentina, entreno con el Récord Man de 100 metros, Franco Florio; con el récord de 400, Elian Larregina, y la verdad que es un grupo espectacular, de buenas personas y sobre todo buenos atletas”, remarcó Juan Pablo y mencionó que hacía mucho tiempo que el atletismo nacional no estaba en tan alto nivel. “En el Sudamericano del año pasado nos fue muy bien, ellos también ganaron muchos torneos y hacía muchos de años que en el atletismo no había una camada tan buena”.

Su futuro

En cuanto a sus metas, Ciampitti afirmó que su sueño es llegar a un Juego Olímpico. “Creo que cualquiera que hace atletismo tiene ese sueño. Pero por ahora voy pasito a pasito, clasificando a los Sudamericanos, los Panamericanos y a esperar. Si se da, se da y si no, lo seguiré buscando en otro año”.

Su relación con Lincoln

Si bien Juan Pablo es nacido en El Triunfo, representó durante mucho tiempo a Lincoln, la ciudad cabecera. Además, en cada torneo internacional muestra la bandera del Distrito con orgullo y en reconocimiento a su primer entrenador, Alfredo Lezcano.

“Viajo para el pueblo luego de cada competencia. Intento disfrutar y bajar un poco las revoluciones. Cuando vuelvo a mi casa, paso mucho tiempo con mis amigos y familia”, relató y agregó “siempre me reciben muy bien. El año pasado, cuando hice el récord argentino, volví y me recibieron los bomberos, con un montón de gente, la verdad que el pueblo se portó de 10 y fue una emoción muy grande”.

Por último, destacó la importancia de Alfredo en su vida. “Mayormente, en los nacionales llevo la bandera del Lincoln porque el Municipio siempre me ha dado una mano y se portó muy bien. Además, la cuelgo por Alfredo, mi ex entrenador que siempre estuvo y está presente”, sostuvo y concluyó “al día de hoy mantenemos una relación espectacular, siempre me llama para los torneos. Fue como un segundo padre para mí. Él fue el que empezó todo esto”.