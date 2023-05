Asumieron autoridades en la UCR de Lincoln

Ayer se llevó a cabo el acto de asunción de autoridades de la Unión Cívica Radical de Lincoln. Allí volvió a asumir el cargo de presidente, por séptima vez, el abogado Eduardo Maffía. También asumió el cargo de vicepresidenta, Adriana Gandolfo, y el de secretario general, Matías Gásquez.

A su vez, hubo cambios en la presidencia de la Juventud Radical, la cual quedó conformada por el presidente, Gonzalo Pérez; vicepresidenta, Francine Deane Passoni; y el secretario general, Agustín Wilson.

El acto de asunción contó con la presencia del intendente, Salvador Serenal, quien aseguró que “es un día muy importante para el radicalismo; esta es una lista de unidad que se pudo llevar adelante y donde están las diferentes líneas, eso también es muy significativo para la sociedad porque es lo que muchas veces nos piden a nosotros los dirigentes políticos. Esta lista refleja eso, hay gente joven, y otras con mucha experiencia que aman a la UCR y nos han dejado grandes huellas a cada uno de nosotros y eso, en lo personal, me llena de orgullo".

A su turno, Eduardo Maffía, quien volvió a asumir el cargo de presidente tras seis años de mandato, al respecto dijo que “en el discurso del año pasado me despedí del comité porque por carta orgánica no podía seguir, además estaba cansado, y el intendente me pidió que lo acompañara este año porque hay campaña electoral y me pareció que sería un acto de egoísmo no estar”.

“El comité siempre trabaja mucho a la par del departamento ejecutivo; le hacemos críticas constructivas; hemos invitado a los diferentes Secretarios a discutir los temas, yo creo que trabajamos bien”, afirmó Maffía.

En este sentido, Gonzalo Pérez, quien ocupa actualmente el cargo de jefe de personal del municipio, asumió como presidente de la Juventud Radical linqueña. “Es un orgullo para mí poder presidir y estar acompañado por jóvenes de buenos valores y, sobretodo, con ganas de trabajar”, aseguró Pérez y en la misma línea agregó: “La idea es seguir teniendo un comité abierto, invitar a cada uno de los ciudadanos jóvenes que crean que la política es una buena herramienta para transformar la realidad de los ciudadanos”.