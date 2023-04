Es de Lincoln y representará a la Argentina como mujer referente ante la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizará la próxima semana la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) donde se van a presentar las mujeres referentes de e-commerce. Así, entre las 24 mujeres de países de Latinoamérica, quedó seleccionada María Cecilia Ullua, oriunda de Lincoln, pero residente en Rosario desde hace más de 20 años.

“Se trata de un programa de clases magistrales que fue lanzado en septiembre de 2019 por un organismo que forma parte de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo”, mencionó Cecilia en diálogo con Democracia y afirmó “se seleccionaron a 24 mujeres que lideran negocios digitales pertenecientes a seis países de Latinoamérica y nos van a reunir durante una semana en Quito, Ecuador para que podamos intercambiar las experiencias de nuestros proyectos, capacitarnos e impulsarnos a que podamos concretar un modelo de negocio exitoso en un mundo empresarial en el que aún siguen estando presente las brechas de género”.

Su historia

Cecilia tiene 39 años, es madre de Juan Cruz (15) y Clemente (9) y actualmente es gerente e-commerce de Vasser, una empresa de Venado Tuerto que fabrica griferías para cocina y baño. Allí fue convocada para desarrollar un negocio en Latinoamérica donde lidera la venta de productos en Chile a través de e-commerce. “En el mes de enero de este año, vi una convocatoria de la ONU a proyectos digitales donde había muchos requisitos que cumplir y me di cuenta que con el proyecto de Chile los cumplíamos”, explicó Ullua y agregó “uno de los principales requerimientos es que los proyectos debían ser liderados por mujeres”. El programa se llama Ichill y es de un organismo de comercio de la ONU que convoca a mujeres líderes para formarlas y para que se puedan incluir a otras en el mundo de e-commerce y así, tengan la posibilidad de trabajar desde de tu casa y puedan desarrollar su maternidad a la par.

En ese sentido, la linqueña dijo que este viaje “es una oportunidad enorme a nivel profesional, pero también personal. Yo estaba buscando algo para capacitarme y a veces es difícil porque suele ser muy caro y demanda mucho tiempo. Siento que esto llega a una edad donde una ya ha trabajado bastante y lo recibo como un premio a todo ese esfuerzo”.

Trabajar y maternar

En cuanto a su experiencia para poder criar a sus dos hijos y poder desarrollarse profesionalmente a la par, Ullua manifestó: “Mis hijos me ven trabajar desde que nacieron, con lo cual la maternidad y la profesión siempre fueron de la mano y ese es un poco el ejemplo también para ellos”, y agregó “esto viene de familia y de observar a mis padres, mis hijos tienen esa enseñanza. Ellos tienen una mamá que siempre trabajó y buscó lo que quería. Si realmente quieren algo, que se esfuercen para lograrlo”.

Así, no fue fácil poder encontrar su lugar dentro del mercado laboral. “He pasado por entrevistas donde siempre me preguntaban dónde estaban mis hijos o dónde se iban a quedar cuando vaya a trabajar. Los hombres que también son padres no tienen esas mismas preguntas”, resaltó y agregó “en la mayoría de las empresas en las que estuve, quienes tomaban decisiones, siempre fueron hombres. Hoy, por suerte, estoy en una empresa donde se busca la equidad y se trabaja para eso, pero todavía tenemos que seguir trabajando”.

Al respecto, Cecilia dijo que “hay que hacer que las cosas sucedan. Yo nunca me conformé, siempre busqué lo mejor para mi profesión y por supuesto, para mis hijos. Cuando sentía que había un lugar que no iba, buscaba otra cosa. Quizás esta cultura del trabajo que uno trae de los pueblos, que son como de campo, de trabajo y de ir siempre para adelante, tenga que ver con eso” y cerró “la empresa tiene un montón de desafíos y ahora estamos buscando expandirnos a otros países en Latinoamérica, esto va a llevar mucho trabajo y espero estar aquí muchos años más para seguir aprendiendo. Quiero seguir en ese camino, en la búsqueda de nuevos proyectos”.