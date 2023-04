Analía Gorriti: “Llegar a la cumbre fue demostrarme a mí misma que se puede”

Analía Gorriti tiene 48 años, es profesora de Geografía y vive en Lincoln. Nunca había realizado una experiencia en trekking hasta que, en febrero de 2022, el día de su cumpleaños, sus amigos aparecieron con la propuesta de escalar el Lanín juntos. "La idea surgió de unos compañeros del profesorado de Geografía, yo soy profesora de esa materia y con otros dos que son matrimonio y viven en Ameghino, Mercedes Sosa y Carlos Lovizio, surgió la idea de hacer este viaje en el 2022 conmigo y con Fernanda González, otra amiga", contó Gorriti y explicó: “En el año 2021 falleció mi marido de Covid-19 y yo no estaba bien. Entonces, para mi cumpleaños en febrero del 2022, llegaron con la idea de realizar un viaje juntos, era algo pendiente”.

Fue así que en conjunto decidieron escalar el volcán Lanín, en la provincia de Neuquén que tiene una altitud de 3776 metros sobre el nivel del mar. “La verdad que parecía imposible, yo nunca había hecho nada, no tenía ninguna experiencia en trekking o en realizar ascensos en ninguna montaña ni cerros, pero bueno, empezó esa idea y comencé a investigar y a leer sobre el tema”, confesó y agregó “era bastante complicado, pero fue una meta propuesta y por suerte, pudimos cumplirla”.

El comienzo de la aventura

De esa manera, durante todo el 2022, Analía junto a sus compañeros realizaron un duro entrenamiento que incluyó caminatas largas con peso, rutinas deportivas y cambios en la alimentación.

“Fue un año de entrenamiento, cambios y de mucha disciplina, porque no era fácil”, aseguró y contó que en enero del 2023 viajaron a Junín de los Andes y el 16 de enero comenzaron el ascenso al Lanín que consta de dos días. El primero, se registraron en el Parque Nacional y a la mañana temprano comenzaron el ascenso con un guía que habían contratado. Realizaron esa primera jornada que consta de cuatro horas de caminata hasta llegar a El Refugio, que está a 2350 metros. Allí almorzaron y descansaron porque a las 2 de la mañana debían continuar con la segunda parte, que era la más difícil.

"Esa noche no se durmió, teníamos unos nervios impresionantes, nos levantamos y por suerte no había viento, era una noche soñada, la música, el cielo estrellado, divino todo. Esa parte nos llevó ocho horas y fue complicado porque no había nada de nieve. Hace 11 años, mi compañero Carlos Lovizio había ido y saliendo de El Refugio ya había nieve; entonces, uno va con los 'crampones' en los borceguíes que hacen el ascenso más fácil”, relató y agregó “desde ahí pude ver los efectos del calentamiento global. No hay nieve, todo es piedra suelta con escalones y eso dificulta todo. Además, el descenso con nieve se realizaba en parte haciendo 'culipatín'; pero fue imposible”.

Así, Analía contó que la última parte fue muy cansadora pero que al llegar a la cumbre fue algo magnífico. “Para mí llegar fue demostrar que se puede, que en la vida hay que ponerse metas y trabajar mucho para que se cumplan. Además, les mostré a mis hijos que hay que luchar y esforzarse por los sueños”, confesó y mencionó “fue una experiencia magnífica y hacerla con mis compañeros fue impagable".

Además, al ser profesora de Geografía, pudo apreciar en vivo y en directo muchas de las cosas que había estudiado por años en los manuales. “Fue ideal porque vi todo lo que estudié, lo que aprendí y enseño cada día. Estar ahí es espectacular y una experiencia hermosa. Ver cómo está el volcán producto del calentamiento global es impactante”, aseguró.

Su preparación física

Analía relató que durante todo el 2022 se prepararon para lograr el objetivo. Así, además de leer mucha información al respecto, comenzaron con un plan de entrenamiento físico específico para este tipo de actividades. “Me preparé todo un año con la profesora Virginia Deluca del gimnasio 'Full Time' que lo hizo magníficamente porque es un entrenamiento que tiene mucho de piernas, pero también del tren superior porque para el ascenso te llevás una mochila que pesa 12 kilos, entonces, tienen que estar los músculos de la espalda muy preparados”, contó y agregó “fue todo un año de gimnasio, tres veces por semana, y también de running en el Parque de Lincoln para la parte de cardio dos veces por semanas.

Luego, los sábados caminatas de 24 kilómetros con mochila que hacíamos con mi amiga Fernanda González, porque los otros dos amigos viven en Ameghino. Fue duro, porque muchas veces venías de una semana muy cansada y no tenías ganas de levantarte un sábado a las 6 de la mañana a entrenar, pero el objetivo era ese, poder escalar el Lanín”.

Así, luego de haber logrado el objetivo Gorriti aseguró que ahora irán por el cerro Champaqui en Córdoba y después, en enero otro volcán más alto todavía en Neuquén oel Cordón del Plata en Mendoza.

“Encontramos una pasión en esto, porque seguimos con la preparación física y con nuevos objetivos”, concluyó.