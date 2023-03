El trago de una linqueña, entre los mejores 10 argentinos en “Tío Pepe Challenge 2023”

“Tío Pepe Challenge” es la mayor competencia de vinos de Jerez en el mundo y convoca a los mejores bartenders de más de 20 países. Este certamen es una gran oportunidad para los profesionales de las barras de demostrar su creatividad y talento con la elaboración de cócteles con Jerez. El ganador de cada país viaja a concursar a España.

En esta exclusiva competencia, participó Valentina Peralta de apenas 22 años, oriunda de Lincoln, pero que desde hace tres años vive en la ciudad de La Plata porque estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional. La joven presentó el trago “Perplejo”, que lleva Tío Pepe Palomino Fino, Vermú Rosso, shrub de arándanos y lima; y té de frutos rojos.

“El año pasado estaba buscando trabajo y me llamaron de un restaurant para ser moza. Allí, mi compañera que era bartender a fin de año se fue y a mí ese trabajo me interesaba porque era divertido. Entonces, le pregunté a mi encargada si podía suplantarla y me dio la oportunidad. Ahí me fui a hacer un curso a Buenos Aires que lo terminé el 31 de enero”, relató Valentina y explicó que luego, le comentaron sobre la existencia de la competencia “Tío Pepe Challenge”. “Yo me mandé para ver qué onda, no lo pensé mucho, tomé mi trago que había presentado en el examen final de bartender y lo equilibré respecto a las condiciones que exigía la competencia, donde básicamente pedían equilibrar medidas entre lo dulce y lo ácido y agregamos el vino. Esa era una de las condiciones para participar", aseguró Peralta.

El paso a paso de “Perplejo”

Respecto a su cóctel, denominado “Perplejo”, la joven detalló que lleva Tío Pepe Palomino Fino que es un vino jerez de uva blanca oriundo de España que tiene una crianza biológica. “Son vinos con un dulzor y un olor particular, muy parecido a los frutos secos o al tiramisú. Además, el trago tiene shrub de arándanos (fermentados); lima; té frutos rojos y vermouth rosso”, explicó y agregó “su método de preparación es en una coctelera y se sirve en copa 'Martini'. Es importante la parte aromática al momento de llevar la copa a la nariz porque se siente el aroma de la lima fresca y después podés saborear el vino, el té, etc.".

Así, la joven resaltó que “es un aperitivo que se puede tomar antes de cualquier comida y que quizá es más para carnes rojas, abre mucho el apetito y no se pasa ni de dulce ni de ácido, es para sentarte un ratito tranquilo y disfrutarlo".

Tío Pepe Challenge

Cabe destacar que la competencia la organiza la misma empresa Tío Pepe que, si bien acá en Argentina es una pyme, en España es una empresa muy grande. Las inscripciones fueron a principio de año y terminaron los primeros días de febrero, donde se tomaron 15 días en elegir a los 10 argentinos entre los 40 participantes. Así, el pasado 8 de marzo los 10 seleccionados se presentaron para la instancia final, donde surgió el representante del país que viajará a España. “De los 10 que estábamos, quedamos tres y luego se eligió al ganador que pasará a competir con los mejores del mundo por el premio Tío Pepe 2023”.

En ese sentido, a pesar de no ganar, Valentina reconoció: "A medida que pasan los días me estoy dando cuenta de que con poco llegué muy lejos y no sé si me doy cuenta realmente de eso. Soy muy ambiciosa, me hubiera gustado ganar; pero creo que ya hice demasiado con poca experiencia”, y agregó “el jurado me dijo que mi trago fue uno de los 10 mejores de la Argentina y que todo sirve para mejorar".

Por último, la joven aseguró: “Tenía mucho miedo de saber poco, pero me di cuenta de que 'si quiero, puedo' así que siempre que me proponga algo lo voy a lograr”, y concluyó: "Voy a seguir estudiando para ampliar mucho más mi conocimiento, buscar ingredientes, leer más y después tratar de soltarme y divertirme”.