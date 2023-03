Franco Vaccarini: “Mi infancia y adolescencia linqueña han marcado muchos libros míos”

Franco Vaccarini nació hace 59 años en el Cuartel V de Lincoln, a los 6 se mudó con su familia a un campo en Chacabuco y luego, en su adolescencia regresó a su ciudad natal para realizar el secundario en la Escuela Normal. Allí, vivió junto a sus hermanas mayores y luego en pensiones. En esas circunstancias, donde era solo un chico que se estaba adaptando a la vida urbana lejos de sus padres, descubrió que un libro y un anotador para escribir poemas o canciones eran sus grandes aliados. “Siempre la literatura, tanto leer o escribir, fue para mí un modo de no sentirme solo. Esos fueron mis inicios, luego cuando tuve conciencia plena de que quería ser escritor, me mudé a Buenos Aires después de realizar el servicio militar obligatorio en Puerto Belgrano”, relató Vaccarini y agregó “allí estudié periodismo un tiempo y a la par fui a talleres literarios y ya en 1990 publiqué mi primer libro de cuentos”.

Luego, ocho años después, llegaron dos libros de poemas más, pero ya su carrera comenzaba a centrarse en lo que fue su nicho editorial: la escritura para chicos y adolescentes.

Publicó su primer cuento “Ganas de tener miedo” en el año 2001 y en el 2006 ganó el premio “El Barco de Vapor” con la novela “La noche del meteorito”. Así, al día de hoy, logró publicar alrededor de 100 libros, unas 50 novelas juveniles, cuentos o adaptaciones de clásicos, cuentos ilustrados, antologías y desde el año 2015 empezó a incursionar en novelas para lectores adultos.

“Ese premio fue muy importante, me abrió muchas puertas y publiqué en varias editoriales. Pude dedicarme profesionalmente a la literatura que era mi sueño y poder usar mi tiempo completo de trabajo para escribir”, reconoció Franco y agregó “desde el año 2005 esa meta está cumplida y lo inesperado es que me convertí en un escritor viajero porque me tocó recorrer ferias y escuelas de todo el país”.

Sin filtro

Respecto a su público lector, niños, jóvenes y adolescentes en su mayoría, Vaccarini manifestó que "los chicos no tienen filtro. A través de sus gestos, uno sabe si están complacidos o no. En mi experiencia, siempre los encuentros que he tenido fueron muy positivos porque la figura o el rol del escritor les genera mucha curiosidad”, y mencionó que ”me parece un muy buen aporte que se haga honor a esa curiosidad, de hablarles con absoluta seriedad de lo que significa el acto creativo, cómo surge una idea, cómo se va armando una historia en la mente antes de pasarlo al papel, si hay una hoja de ruta al momento de escribir, si armamos una sinopsis, si la escribimos, etc. todo eso genera mucha curiosidad en los chicos".

En ese sentido, el escritor expresó que todo lo que es creativo tiene un gran secreto que es la de darle sentidos a la vida, la de ver el mundo como una cebolla con muchísimas capas y no como algo plano. “La escuela siempre es el mejor lugar para un niño, tienen que perderle el miedo a todo lo que es cultura”, aseguró.

Su ciudad natal

En cuanto a Lincoln, donde siempre regresa para descansar, pasar gratos momentos y visitar escuelas, el autor contó que sus padres y abuelos están en el cementerio de la ciudad y, además, tiene a una hermana, sobrinos y muchos amigos. "Me gusta mucho ir a Lincoln, tuve la alegría inmensa de volver a finales del año pasado y encontrarme con amigos. La pandemia me había frenado esas visitas, pero probablemente ahora en abril vaya a dar una charla y presentar una novela para lectores adultos que se llama 'El vendedor de libros'”, y agregó: “Siempre estoy abierto para volver y tener una excusa, y de paso, si puedo armo un partido de tenis en el Parque con algún amigo. Siento que, de alguna manera, Lincoln no solo es mi pasado, sino que también es mi presente. No lo veo con nostalgia”.

Al respecto, Vaccarini contó que en una novela que salió el año pasado, “El enigma Brandon”, de la editorial Estrada, habla directamente de Lincoln, como una ciudad futurista, muy parecida a la actual, pero con un poco más de inteligencia artificial aplicada a la vida cotidiana. “Tengo otra novela mucho más antigua que se llama 'Los crímenes del mago infierno' donde si bien no menciono a Lincoln, si hablo de los carnavales y del cine Porta Pía. Mi infancia y adolescencia linqueña han marcado muchos libros míos”, aseguró.

Su última publicación

Hace pocos días, Vaccarini dio a conocer en sus redes sociales el adelanto de lo que es su última publicación literaria: “Cuando el mundo era nuevo”, una antología donde seleccionó a siete escritores para hablar sobre leyendas argentinas y donde él también participó con un relato y estuvo a cargo de la edición. Además, este año saldrá una reedición de 'Nunca estuve en la guerra', su novela sobre Malvinas y sale un libro de relatos griegos que se llama 'La entrada al laberinto'. Por su parte, 'La noche del meteorito' tuvo su nueva edición en ‘Planeta Lector’ para chicos y está trabajando en una novela gráfica junto a su mujer, la reconocida ilustradora, Jimena Tello. “Después de la crisis que significó la pandemia para el mundo editorial, ahora todo eso está volviendo otra vez a ponerse en actividad”, afirmó y concluyó: “Siempre he sido un optimista, a partir de la Democracia en Argentina hubo una literatura contemporánea infantil y juvenil que entró a las escuelas y que permitió el crecimiento de muchos autores, no solo en el país, sino en España y en Latinoamérica. Hay muchos chicos que leen su primer libro en la escuela, así que bienvenida sea esa alianza y que siga existiendo".