Los ganadores del Carnaval de Lincoln 2023

Ayer por la tarde se dieron a conocer los ganadores para cada una de las categorías que formaron parte de la edición 2023 del Carnaval Artesanal de Lincoln.

Desde la organización del carnaval linqueño informaron que, tras la calificación y fallo del jurado que estuvo a cargo de la evaluación de los motivos que participaron de la presente edición, la nómina de ganadores quedó establecida de la siguiente manera:

Carrozas

-El robo del siglo – Fernando Manzano

-Groso baile – Raúl Traversa / Carlos Rivero

-Uña en carnada – Cesar Colombi

-Muchachos nos volvimos a ilusionar – Cristian Garduño

-Gran hermano – Luis Pérez (premio compartido)

-Disparo de precios – Paolo Ruffini (premio compartido)

-Rock pesado – Julio Bihurriet

-Juguemos un juego, cómo se llaman los patitos – Ezequiel Gauna

Mini carrozas

-Charlando largo y tendido – Luis Rivero

-Aguante corazón aguante – Raúl Traversa / Carlos Rivero

-Comidas árabes – Guillermo Deprati

-Abuelo qué estás mirando – Aldo Manzano

-A Qatar – Facundo Passone

Cabezudos

-Al diablo con el virus – Guillermo Deprati

-Muchachos la volvimos a ganar – Ezequiel Gauna

-Fiesta de disfraces - Gustavo Lemos

-La Scaloneta – Pablo Alfonso

Máscara suelta

-Qué mirá bo..? – Raúl Traversa

-Gatito al dente – Daniel Luengo

-Tránsito lento – Guillermo Deprati

-Cargador portátil – Sebastián Ogni

-Pasado de copas – Daniel Luengo

-Vacaciones en “El Bolsón” – Facundo Passone

-Sanguchito pa’l recreo – Gustavo Lemos

-Doña polla – Nicolás Clavero

-A estirar el presupuesto – Eros Bernardi

-Robo top - Francisco Fernández

Marionetas

-Viejos locos – Raúl Traversa / Carlos Rivero

-Desatadas – Gustavo Lemos

Disfrazados

-Reina Isabel – Marta Chaperón

-Argentina clase media – Juan Miguel Greco

-Albertítere – Hugo Marcelo Enrique

-Cris – María Isabel Barbuto

-El guasón – Juan Miguel Greco

-Tía Paola – Paola Chiaravalotti

-Cazador de serpiente – Zulma Zárate

-¿Por qué no me quieres? Porque no vales nada – Juan Miguel Greco

-Me convirtieron en arandela – Juan Miguel Greco

-Machete llegó a Lincoln – María Isabel Sánchez

Atracción mecánica – categoría A

-De bolita a piojito – Adrián “Charly” Gutiérrez

-Fito el movedizo - Sergio Ferrero y Luca Da Curso

-La calesita – Raúl Paganini

-El pampa gringo – María Ledezma

-La buguie Scaloneta – Alejo Gutiérrez

-Pájaro que comió voló – Juan Ruiz

-Qué mirás bobo? – Carlos Aguiar

Atracción mecánica - categoría B

-La camioneta de Zenón – Abel Antonio Ceballos

-Brujerías – Carlos Olivieri

-El flaco de los mandados – Juan Miguel Greco

-(premio estímulo) La bicicleta loca – Claudio Orellano

-(premio estímulo) Una vuelta al mundo – Isaías Ruiz

-(premio estímulo) La E.E.B. – Carlos Aguiar

-(premio estímulo) Auija! Con los platos voladores – Braian Paggio

-(premio estímulo) Planchados los huevos – Laureano Constantino

Grupo de autos

La Troupe de los Autos Locos – Claudio Bernini

-Los Autos maniáticos – Gastón Zárate

-La Mecánica loca – Germán Topa

-Batucadas – categoría A

-“Bodas de perlas” - Misterbanda

-“Vikingos” - Masturbanda

-“Fiesta Electrónica” - Escorpio

Batucadas – categoría B

-“Zafiro, la piedra de los deseos” - Shembé

-“Regreso a pura fiesta” - Batuke

-“La máscara” - Samba Lincoln

Comparsa

-“Espíritu Fantástico” - La Fusión

-“10 años” - Unidos do samba

-“Ey vos, a qué le tenés miedo?” - Nuevo imperio

-“El renacer” - Samba Samba

-“La Magia del Cuento” - Caú Caú

-“Volviste carnaval” - Fénix

Carros musicales

La taberna de rock – Ramiro Bartoli

-Los locos Adams – “Ruly” Pérez

-Arcoíris – Jorge Andurell (premio compartido)

-Carnaval toda la vida – Marcos González (premio compartido)

-La Selección del cuarteto – Pedro Pasquali

-Nos vamos para el carnaval – Nicolás Mansilla

-Barrilete cósmico – Raúl Ratti

-El regreso de la llama – Franco Adrián Medina

Compania de teatro

-Felices los cuatro – Fernando Luján – (premio estímulo)

Expresión corporal

-Unos locos sueltos – José Topa – (premio estímulo)

Mención especial

-Tapita tapón – María del Carmen Britos (cabezudos)

-No todo es color de rosas – Amalas (marionetas)

-Carnaval toda la vida – Jorge Luis Cabral (carro musical)