Trabajadores del corralón municipal realizan cese de actividades

En la mañana de hoy, trabajadores del corralón municipal de Lincoln realizaron un cese de actividades en reclamo, según explicaron desde el Sindicato de Empleados Municipales (SEM), por la falta de pagos de horas extras trabajadas en los meses de diciembre del año pasado y enero de este año.

Esta medida de fuerza afecta directamente al normal funcionamiento de las cuadrillas que realizan trabajos de recolección de escombros y residuos, regadores y mantenimiento de espacios públicos en la ciudad.

En este marco, la concejal del Frente de Todos y secretaria gremial de (SEM), Alejandra Cataldo, en diálogo con Democracia dijo que el motivo del reclamo es “por un pago de horas extras trabajadas que no se realizó a fin de mes y ningún compañero del corralón salió hoy a trabajar; ellos están reclamando que se les pague lo que trabajaron”.

“Además estamos reclamando la entrega de indumentaria que hace un montón que no se hace, la ley dice que tienen que ser dos mudas al año y no se han entregado; y también hay que remarcar que nosotros tenemos un básico de $29.000, el año pasado la inflación fue de un 90,4% y el aumento que tuvimos fue de un 60,4%, perdimos un 30% en un sueldo de $20.000”, dijo Alejandra Cataldo. Y continuó: “imaginense en las condiciones que viven los trabajadores municipales, son paupérrimos los salarios y encima hacen horas extras y no se las pagan”.

“El paro será hasta tanto se haga presente alguna autoridad y les dé una respuesta, personalmente llamé al director de Personal del municipio y no me atendió y estamos esperando que venga para que hable con todos los compañeros”, concluyó.

La palabra del municipio



Respecto a esto, Gonzalo Perez, recientemente asumido de director de Personal del municipio, le expresó a este medio que “nosotros sabemos que es una falencia el levantamiento de residuos en Lincoln, entonces intentamos, para que el vecino que paga el impuesto esté tranquilo y sepa que el servicio se va a brindar, hacer un ajuste y determinar qué falencias estábamos teniendo en el corralón municipal”.

“Lo que hicimos con mi equipo fue hacer un relevamiento del horario que trabajaba la gente del corralón. Ellos tienen jornadas prolongadas y eso implica que el empleado municipal tiene 30 horas semanales, y se le agrega el 50% de dichas jornadas que significa un incremento de 3 horas más por día. Entraban a trabajar de 6 de la mañana a 12, y se suponía que hasta las 15 estaba cumpliendo jornadas prolongadas”, aseguró Perez.

Y en la misma línea, el director de Personal dijo que “al ver que no había resultado y que nosotros queremos que Lincoln esté brillante y limpio, quisimos organizar y ordenar eso. Tuve varias reuniones, primero generalizadas y luego uno por uno y les expliqué la situación de lo que nosotros como municipio queremos mejorar, entonces, aplicamos que de 6 a 12 se trabaja por lo básico, de 15 a 18 horas por jornadas prolongadas y les queda una hora al 50%, sin tocar los fines de semana que tenemos serenos y regadores", y agregó: "esta organización la quiero hacer para brindarle un mejor servicio al vecino y ser justo para los demás empleados; nosotros tratamos de darle valor al empleado que cumple”.

En este sentido, Gonzalo Perez remarcó que “por el tema de horas extras, se que en esto está la política de por medio, hay gente que aprovecha el árbol para hacer leña porque siempre pasa pero, al empleado que sabemos que cumple, que se quede tranquilo que siempre vamos a tratar de ser un municipio ordenado para poder premiar al que realmente se lo merece”.