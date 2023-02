"Aire Fresco" fue premiada en el Festival 'El Arbolito'

Una vez más, la película realizada íntegramente en Lincoln recibió una nueva satisfacción. El pasado mes, obtuvo la distinción “película elegida por el público” en el Festival de Cine Regional Arbolito en el partido de Mar Chiquita que se celebró durante los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de enero en Santa Clara del Mar. Además, durante el evento, el film fue proyectado en dos oportunidades.

“Esta premiación es la cereza del postre, porque primero fue el esfuerzo de hacerla, y nosotros no sabíamos si íbamos a terminarla, porque es una cosa muy complicada de hacer, pero le metimos mucho compromiso con el apoyo de todos los vecinos”, afirmó Andrés Cuervo, director del film y agregó “este premio es el más importante para nosotros, porque es el reconocimiento del público”.

En ese sentido, contó que cuando el film se estrenó en el cine de Lincoln se desbordó la sala. “Nunca la habían llenado tanto, pero imaginate que actuaron 200 personas de Lincoln, entonces todos fueron con sus familias y amigos” y continuó “después llegamos a mostrarla a nivel nacional, en espacios como el INCAA y en circuito comercial que nos abrieron otras ventanas para mostrar nuestro laburo”.

La idea del film

En cuanto a los inicios de la película, Cuervo expresó que “en Lincoln había una obra de teatro integrado con Raúl "Puchi" Chemes, un profe mío de educación física de la secundaria. Entonces, cuando volví de Buenos Aires, él me propuso hacer esta película”, y agregó “él trajo la idea, lo que hice yo fue laburar con un guionista profesional y adaptar la obra de teatro a un largometraje de una hora y media”.

En ese sentido, contó que “el objetivo era que sea una película vecinal y con mucha cosa local, pero que no sea una cosa improvisada, que tuviera una estructura y que pudiéramos seguir un plan de rodaje como si fuera una película de verdad”.

Cabe destacar que el film, se destaca por su propuesta de inclusión e igualdad de oportunidades en el plano laboral y social. En ese sentido, Cuervo remarcó que al principio no quería trabajar con personas con discapacidad porque “tenía muchos prejuicios” y “no me quería meter a laburar en una película donde el protagonista tenía un síndrome que no conocía”. Luego, reconoció: “hoy aprendí un montón de cosas que no entendía, me llevé una experiencia re linda y me demostraron que eran todos prejuicios míos y que está bueno sacarlos”.

Respuesta de la gente

En cuanto a la valoración del público, el joven director manifestó que “en Lincoln pegó mucho porque más allá de todo lo que tiene, es que es una marca con identidad local y tiene muchas cositas que son documentales y que van a quedar” y sostuvo que “al linqueño le encanta todo eso porque es ver personajes que son cotidianos, entonces, vos podés ver mucho Netflix o plataformas, pero lo del vecino tuyo no te lo cuenta nadie”.

Al respecto, Cuervo destacó que lo que más le gusta del cine vecinal es la federalización de los contenidos. “Me parece fundamental, no sólo en Lincoln, sino en todas las localidades. Es importante que nos podamos mostrar, que se vean nuestras películas”.

Cambios sociales

“Aire Fresco” aborda el tema de la discapacidad, pero sobre todo de la posibilidad de la persona con discapacidad de elegir quién es su tutor, de tener la autonomía para poder decidirlo. “En eso está enfocada esta primera película, estamos trabajando en una segunda, también sobre las decisiones de las personas con discapacidad en cuanto a la autonomía, como vivir solo”, afirmó Cuervo y continuó “está buenísimo difundir y que con una historia podamos bajar esa línea”.

Por último, confirmó que la segunda parte “la vamos a hacer por la vía legal, vamos a pagar actores. Queremos que todos nuestros vecinos que van a participar en la película puedan cobrar como actores y que los técnicos también. La vamos a rodar este año para estrenarla después de las elecciones”.