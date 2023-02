Comienzan esta noche los corsos de Lincoln y General Viamonte

El Carnavalincoln empieza hoy con lo que serán siete noches llenas de música y alegría. Con 130 años de tradición, se espera que un masivo público asista para deslumbrarse con las gigantescas carrozas, coloridas comparsas y las llamativas atracciones mecánicas.

Luego de dos años de ausencia, Lincoln presentará una nueva edición de sus tradicionales corsos. La Capital Nacional del Carnaval Artesanal está lista para el gran despliegue de muñecos de cartapesta, sus majestuosas carrozas y divertidas comparsas. Así, toda la ciudad se prepara para recibir durante el 10, 11, 12, 18, 19, 20 y 21 de febrero a miles de visitantes que esperan disfrutar de siete noches de la fiesta popular a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires. “Hay una gran expectativa desde todas las áreas del Municipio y eso tiene que ver con el regreso de la fiesta mayor que tiene Lincoln”, expresó César Ferreyra, subsecretario de Turismo y agregó: “Todo linqueño lo lleva en la sangre.

“Acá hay un gran número de artesanos, mucho poder de productividad y pymes. El linqueño está acostumbrado a emprender”, aseguró el funcionario.

Además, comentó las importantes obras de remodelación en el Parque General San Martín que se vienen realizando y que mejorarán la zona de camping y cabañas para albergar turistas. “Queríamos llegar a su remodelación total para esta edición del carnaval, pero sabemos que la obra pública tiene sus tiempos; ojalá podamos seguir en la próxima gestión y contar con el parque 100% del parque terminado para el carnaval 2024”.

Durante las siete noches de carnaval, Lincoln espera a más de 40 mil personas por cada noche que llegarán de la Región y de todo el país. “Tenemos un show muy esperado como es La Konga que es el que se presenta esta noche”, resaltó el funcionario y mencionó que además se presentarán Migrantes, Jorge Rojas, La Beriso, FMK, Rodrigo Tapari y Dale Q´Va.

Por otro lado, respecto a la modernización del sistema online de tribunas y mesas implementado este año, explicó que la venta manual “era un problema porque se excedían las capacidades y no le generábamos previsibilidad a las personas que nos visitaban” y aseguró que “lo que queremos mostrar es transparencia y un orden que antes no había. Nuestra idea es que la gente venga temprano al carnaval, que disfrute los shows y que no venga a las 11 de la noche”.

Opciones turísticas

Durante la época del carnaval, el Municipio organizó distintas visitas guiadas a los museos de la ciudad como el Urcola y recorridos turísticos por comparsas y talleres carroceros para dar a conocer la identidad de Lincoln y para que se conozca cómo se trabaja en el armado del carnaval.

General Viamonte

Esta noche también en la ciudad de Los Toldos, partido de General Viamonte darán comienzo a sus tradicionales carnavales, que este año cumplen 100 años de tradición. Los mismos se realizarán sobre la Av. San Martín durante dos fines de semana seguidos. Empiezan hoy y continúan el sábado 11, domingo 12, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Cabe resaltar que, el carnaval de Los Toldos es una de las celebraciones a cielo abierto más grande que tiene el partido de General Viamonte, y se destaca por ser la única fiesta popular capaz de juntar a más de 10.000 personas que lo disfrutan al aire libre cada noche. Durante todo el año comparsas, murgas, batucadas, carroceros, artesanos y artistas preparan cada detalle del espectáculo que divierte y emociona a grandes y chicos. La celebración carnavalesca arrancó en los años 20 y se fue haciendo cada vez más popular.

Shows musicales

Como siempre, en el cierre de cada noche se presenta un importante show musical. Así, el esta noche cantará Daniel Agostini, el sábado 11 La Repandilla y el domingo 12 Los Tipitos. Luego, el otro fin de semana, el viernes 17 se presentarán Desakta2, el sábado 18 La Mosca y el domingo 19, cerrará Ulises Bueno.

Lo que hay que saber sobre el Carnaval

Desde el Municipio de General Viamonte dieron a conocer algunas pautas para tener en cuenta durante las noches de los festejos. Así, remarcaron que el estacionamiento será libre y gratuito, pero si vivís en Los Toldos, aconsejan ir caminando. Por último, explicaron que los baños estarán ubicados en la calle Uruguay, Hipólito Irigoyen, Sarmiento, M. Molina y sobre la Plaza Rivadavia y habrá una ambulancia disponible en calle Lettieri.