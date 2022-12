“Mi objetivo es que se puedan escuchar las voces de las personas más vulnerables"

El pasado miércoles 15 de diciembre, el Dr. Renso Cingolani, de sólo 36 años y oriundo de Pasteur llevó a cabo la jura para asumir como nuevo Asesor de Incapaces de la ciudad de Junín. El acto se llevó a cabo, en el sexto piso del palacio de los Tribunales, situado en Mayor López y Bartolomé Mitre.

Así, el nuevo cargo que comienza lo tendrá al frente de una Asesoría que interviene en todas aquellas causas en las que se encuentren involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas que tengan una restricción en sus capacidades. Además, la intervención de la asesoría de incapaces puede ser judicial o extrajudicial y tiene competencia en nueve partidos del noroeste bonaerense: Junín, Chacabuco, Leandro N. Alem, Rojas, Lincoln, General Pinto, Florentino Ameghino, General Viamonte y General Arenales.

“La Asesoría de Incapaces tiene intervención con multifueros, es decir que se desarrolla en cuestiones de derecho penal, contencioso administrativo, laboral, civil y comercial y de familia. La intervención es por ley, dentro del Código Civil y Comercial y una ley del Ministerio Público que establece las funciones”, explicó Cingolani y agregó “como principal función tenemos la toma de contacto, escuchar a los niños, niñas y adolescentes y personas con restricción de su capacidad y velar por el interés de sus derechos. Eso es lo más importante”.

Respecto a sus expectativas, el Doctor manifestó que “mi objetivo es poder dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos por Constitución, tratados internacionales y velar por estos derechos. Que se puedan escuchar las voces de las personas que están atravesando una situación de vulnerabilidad”, y añadió “lo principal es poder lograr una Asesoría de puertas abiertas, que se acerquen y puedan dialogar conmigo”.

Sus inicios

El Dr. Cingolani estudió en la Unnoba, allí cursó la carrera de abogacía y luego, realizó distintos cursos de especialización, posgrados y la Escuela Judicial. En el año 2013, comenzó a trabajar en la mesa de entrada de la Asesoría de Incapaces y luego, en el 2015, de la mano del Dr. Juan Carlos Castro y el Dr. Rodolfo Avendaño comienza su ascenso como funcionario judicial. “El Dr. Castro es quien me promueve y con el que empiezo a realizar otro tipo de tareas, como tomar contacto con las personas, audiencias, participar en juzgados y proyectar dictámenes”, expresó y agregó “en el año 2018, el Dr. Castro se jubila y entonces rendí por ante el Consejo de la Magistratura en la vacante al cargo, aprobé y finalmente quedé en la terna. Mientras tanto, la Asesoría estaba a cargo de un asesor subrogante, el Dr. Rodolfo Avendaño, Titular de la Asesoría de Incapaces Nro. 2 de Junín, quien lamentablemente fallece de Covid-19, y por este terrible suceso es el Dr. Rómulo Rubén Abregú de Trenque Launquen quien asume como asesor”.

En ese sentido, Cingolani reconoció todo lo aprendido en estos años de trabajo en la Asesoría y destacó los conocimientos adquiridos por la experiencia tanto del Dr. Castro como del Dr. Abregú. “Cada uno me dio una impronta distinta. El Dr. Castro me marcaba dónde prestar atención, a las situaciones particulares y saber entender que los otros, cuando acuden a la Justicia ante una situación particular, lo hacen desde un lugar en el que están necesitando que los escuchen, y nosotros debemos ver qué se puede hacer para garantizar esos derechos que se encuentran vulnerados”, y agregó “el Dr. Abregú tiene una impronta muy humana, me mostró el acercamiento de la Justicia a los chicos y a las personas. Él daba su teléfono a todos, conocía a las personas y buscaba que se acerquen a él para solucionar sus problemas. Me imagino una Asesoría de ese estilo, cerca de la gente que la requiera y tenga alguna problemática”.

Su nombramiento

Recién a principio de este año, el pliego de su nombramiento salió, pasó por el Senado de la Provincia y con su aprobación, el Poder Ejecutivo lo designó para estar, finalmente, al frente de la Asesoría de Incapaces. “Para mí es un honor y también un compromiso y una responsabilidad inmensa poder estar en este cargo por lo que significa y por quien represento y por quien velo”, declaró y cerró: “esto es el resultado del apoyo constante de mi familia y de todos para que pueda llegar a esto”.