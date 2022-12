Protesta de “Ver de Libertad” en Casa Massey

Esta mañana, un grupo de personas pertenecientes a “Ver de Libertad”, que realiza trabajos de reciclaje en la ciudad de Lincoln, se acercó hasta el edificio “Casa Massey”, donde funcionan áreas del municipio, para reclamar por un “bono de aguinaldo” y la “renovación del convenio” con la municipalidad.

“Nosotros estamos trabajando de manera articulada conveniados con el Estado municipal y, hoy, nos está atravesando una situación muy grave a nivel nacional después de la baja de 200 ‘Potenciar Trabajo’, lo que equivale al 70% de los ingresos de nuestros compañeros”, expresó Manuela Gutierrez, miembro de Ver de Libertad. Y en la misma línea agregó: “el no reconocimiento del bono de aguinaldo que, aparte de que no se va a pagar como corresponde, nosotros le agregamos, a través de las actitudes del Estado municipal, la incertidumbre de no llamarnos a renegociar la renovación del convenio para el año que viene”.

Con respecto al diálogo entre el municipio de Lincoln y la organización, Manuela dijo que “nosotros hemos tenido un reconocimiento a través de un convenio muy mezquino, pero no hemos tenido el acompañamiento correspondiente y no han sabido estar a la altura de las circunstancias ya que hoy no es una casualidad que nosotros estemos acá en esta oficina donde deberíamos de haber hecho una gestión de residuos sólidos urbanos con el acompañamiento de la secretaria de Producción”.

“Esto no significa que nosotros no hayamos presentado notas con antelación; esta fue la gota que rebasó el vaso porque la mano ejecutora de la baja de los ‘Potenciar Trabajo’ y el incumplimiento del aguinaldo es la muestra de lo que generan los funcionarios públicos que no funcionan; como los años de gestión del señor Martínez, en la secretaría de Producción, y el tiempo que está ahora Florencia Russo que nunca han podido generar una reunión con todos los delegados donde nosotros operamos. Hoy vamos a resistir hasta que venga algún funcionario”, concluyó Gutierrez.