Salvador Serenal: “El radicalismo ha recuperado poder y espacio territorial”

¿Cuál es la actualidad de Lincoln?

- Lincoln no escapa a la inflación que sufre el país y de la incertidumbre que tenemos los argentinos. Eso muchas veces impide llevar una gestión como corresponde, porque hay mucha especulación y eso va retrasando las obras; pero bueno hoy nos encontramos con una realidad muy distinta a los años de Covid, ya hemos vuelto a la normalidad y la gestión es diferente. Estamos enfocados en volver a generarles oportunidades a los vecinos desde muchos aspectos: obras públicas, educación, seguridad, recreación y también salud,

- ¿Cuáles son las principales obras públicas que está llevando a cabo?

- Remarco una de las más importantes que gestionamos ante Provincia y es la obra de cloacas al 100% para la localidad de Martínez de Hoz. Durante la gestión de María Eugenia Vidal habíamos conseguido el 100% de cloacas para Arenaza. Las localidades de Lincoln no tenían cloacas y hoy estamos a poquito a que dos localidades tengan. Seguimos gestionando otros colectores cloacales. Después, tenemos obras en todos los barrios y en todos los pueblos.

Hemos ejecutado pavimento y se han hecho reformas muy importantes y ampliación de los centros de salud. Además, venimos trabajando mucho con los fondos educativos donde llevamos a cabo distintas obras, como el Centro Educativo Municipal “Pibelandia” y el Centro Infantil en Roberts.

Por otro lado, tenemos la licitación para hacer 60 cuadras de cordón cuneta y mejorado. Algo que rescato también, es el convenio que hicimos con Cáritas Argentinas y a su vez con el Ministerio de Hábitat de la nación que nos permitió la ejecución de 25 viviendas y gracias a las distintas gestiones que realizamos conseguimos un convenio por 38 viviendas más. También con el Plan Semilla tenemos 80 viviendas a ejecutar. Eso es un tema que nos preocupa.

- ¿Qué siente que le faltó en estos años de gestión?

- Creo que cuando uno está en gestión, las necesidades son infinitas y los presupuestos son finitos. Uno quisiera hacer obras y mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos, pero hay cosas que la pandemia y la situación económica no nos dejó. Tenemos pendiente una obra que va a ser importante para el distrito y es el Concejo Deliberante.

Seguramente el año que viene vamos a poder ejecutarlo en el Barrio Norte, totalmente descentralizado. Después hay otras obras que uno desea como es mejorar la plaza de nuestro centro, que tiene 157 años, y que necesita tener una intervención; modernizar la estación de micros y seguir trabajando fuertemente en vivienda.

La importancia del federalismo

- ¿Y los pueblos qué es lo que más le reclaman?

- Los pueblos nos piden la descentralización y nosotros levantamos la bandera del federalismo. Realmente el trabajo que realizamos con las instituciones intermedias es muy grande. El reclamo más latente es el tema de la conexión y el estado de las Rutas Provinciales 50 y 68, que están detonadas.

Esperamos que estén incluidas en el presupuesto del año que viene, porque son obras necesarias. Cuando asumimos preocupaba mucho el tema de la salud y hoy logramos que los médicos recorran el distrito. Para la libreta sanitaria y el carnet de conducir ya no hace falta viajar a la ciudad, sino que se realizan en cada localidad. Son todas políticas de estado muy importantes que tienen a facilitarle la vida al vecino.

- Tocó uno de los temas más relevante: las rutas. ¿Tuvo algún contacto con Provincia?

- Estuve con el ministro de infraestructura que me atendió muy bien y lo he hablado con el Gobernador que son las autoridades responsables de esto, pero aún no tenemos respuestas.

Los reclamos están. Acá hubo una versión política donde expresaron que las rutas se iban a repavimentar, y la verdad es que la gente ya está cansada de promesas y mentiras. Queremos hechos y no es necesario que nosotros hagamos el reclamo, acá son los funcionarios responsables los que tienen que salir a recorrer la Provincia y las rutas.

Detrás de una oficina no pueden gestionar.

Elecciones 2023

- El año que viene es electoral, ¿Se va a postular nuevamente como intendente?

- Primero quiero aclarar que la ley que impide tener dos mandatos salió en el 2016 y no es retroactiva. Entonces, todos los intendentes podemos tener un mandato más pero bueno, hoy hablar de candidaturas es muy prematuro.

Las ganas, la vocación, y la pasión están, pero falta mucho aún. Creo que lo mejor que debemos hacer es seguir abocándonos al trabajo para mejorar la calidad de vida a la sociedad. Después se verá si estaremos acá o en otro lugar, uno se tiene que sentir útil en el lugar que está para darle el mejor trabajo y que impacte a los vecinos.

- ¿Y a nivel nacional a quién va a apoyar?

- A nivel nacional, siempre lo he manifestado, estoy con Facundo Manes desde hace años. Creo que es una persona capacitada, con valores, que puede transformar la realidad con el diálogo y con el consenso.

En lo personal lo apoyé desde un principio y estoy para acompañarlo porque creo que es la persona que puede cambiar. Después es obvio que vamos a competir y fortalecer a Cambiemos.

El radicalismo está fuerte. Ha recuperado poder y espacio territorial. Creo que el argentino ve con buenos ojos a los referentes y candidatos radicales.

- ¿Cómo es la actualidad de la interna del radicalismo en Lincoln?

- Pudimos hacer una lista de unidad para la autoridad del Comité y estamos trabajando muy bien. A nivel local, están trabajando los concejales conjuntamente con los concejales del PRO, mucho diálogo, trabajo en conjunto, consenso y disenso.

La vuelta de los festejos populares

- Lincoln resalta respecto de otros distritos por los grandes festejos que llevó a cabo este año. ¿Cómo fue la experiencia de volver a encontrarse con la gente?

- En lo personal y en lo colectivo para mí es lo mejor que nos puede pasar. Creo que después de la pandemia, que afectó mucho lo emocional, lo psicológico y lo afectivos creo que el mejor remedio, la mejor cura es eso, volver a encontrarnos.

Eso fue fundamental y se vio reflejado en el aniversario de Lincoln, en la Expo Rural y la Expo Queso. Son todos eventos muy importantes para la Región porque allí se refleja, no solo el trabajo que hacemos nosotros sino también el que se hacen los productores y los habitantes del distrito. Ahora se vienen los Carnavales y creo que va a ser uno de los mejores que vamos a tener.

- Respecto al carnaval, las fechas ya están confirmadas. ¿Los fondos están asegurados?

- Nos venimos reuniendo desde hace tiempo con los hacedores del carnaval como los carroceros y las familias que hacen las atracciones mecánicas, comparsas, carros musicales, batucadas, patio de comidas, y si todo va bien, la semana que viene estaremos entregando la ayuda a los artesanos.

Los fondos de todos los carnavales de la historia de Lincoln fueron propios, nunca la Provincia y la Nación destinaron fondos para los carnavales, aunque siempre gestionamos. Es una inversión que hacemos nosotros porque detrás de eso, hay un movimiento económico en Lincoln muy importante en todo lo que es comercial, hotelería y restaurantes.

- ¿Y bandas confirmadas?

- No te quiero confirmar ninguna; pero son bandas que están hoy de moda y que la gente realmente las quiere. Va a haber diferentes, para todos los gustos.