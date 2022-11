Lincoln suma más maquinaria vial a la flota del municipio

Días atrás, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, mantuvo un encuentro con Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, en la casa central de esta entidad financiera para firmar un acuerdo de Leasing por más de 55 millones de pesos.

Mediante esta línea de financiamiento, la comuna linqueña adquirirá una excavadora hidráulica y una cargadora frontal destinadas al tratamiento de residuos a cielo abierto. A través de la firma de este acuerdo con Provincia Leasing SA, por un monto total de $55.380.000, la Municipalidad de Lincoln financiará la adquisición de una cargadora frontal articulada sobre neumáticos marca New Holland modelo 12D ($22.620.000) y una excavadora hidráulica sobre oruga marca New Holland modelo E 215 C LC ($32.760.000).

“Esta nueva maquinaria va a estar destinada principalmente a tareas comprendidas dentro del plan de tratamiento integral de residuos que llevamos adelante desde el municipio en la ciudad cabecera y en las principales localidades”, mencionó el intendente Salvador Serenal.

“Son dos máquinas de gran porte que tienen un uso casi permanente para los trabajos que hacen al cierre de los basurales a cielo abierto, el compactado de terreno y el encapsulado para deposición final”, completó el mandatario local.

A su vez, desde la Secretaría de Hacienda del municipio destacaron que, en un contexto inflacionario, este tipo de financiación resulta muy provechosa para el municipio ya que permite seleccionar los equipos que mejor responden a sus necesidades y renovar el parque automotor y contar con buen mantenimiento para la flota operativa.

La empresa de Provincia Servicios Financieros ofrece una financiación del 100% del bien en hasta 60 cuotas. De esta forma, los municipios asistidos reciben ambulancias, equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos, entre otros.

El intendente Salvador Serenal estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Alberto Sala, en tanto por parte de las autoridades provinciales estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco, el director del Banco Carlos Fernández, el presidente de Provincia Servicios Financieros, Ariel Lieutier y la titular de Provincia Leasing, Valeria Dallera.