Esta mañana, minutos antes de las 9:37 horas, se produjo un incendio en el galpón de madera ubicado en la parte trasera de una vivienda de la calle Obligado 400 en Lincoln.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos en el incendio, solo daños materiales. En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios con dos autobombas. Una ambulancia del SAME se acercó al lugar solo para atender a una vecina pero no tenía relación con el incendio.