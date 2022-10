Guillermo de Vega, 40 años dedicados al periodismo en Pasteur

Guillermo de Vega nació hace 64 años en Pasteur y desde muy chico comenzó con su entusiasmo por los medios de comunicación. En sus inicios, colocó unas bocinas en el pueblo donde pasaba música y publicidad hasta que logró tener una radio de circuito cerrado. Así, instaló parlantes en distintas casas y en un estudio muy pequeño comenzó a transmitir en vivo y a realizar sus primeras notas. Hasta que en de enero de 1982 nació la 90.5 FM Pasteur. “El inicio de mi carrera fue con mucho éxito gracias al apoyo muy grande que recibí de todo el pueblo”, relató Guillermo y contó que “lo que más me interesaba era poder hacer notas e informar a la gente porque este tipo de medios, en los pueblos, cumplen una función social muy importante”.

Poco a poco, FM Pasteur fue creciendo y De Vega fue encontrando el lugar donde más cómodo se sentía: brindar un servicio a toda la comunidad. Tal es así, que desde su lugar realizó distintos programas solidarios, como la cruzada por la Unidad Sanitaria, la ayuda a instituciones educativas o la lucha por la Ruta Provincial 68 que continúa firme en la actualidad.

“Con el correr de los años traté de perfeccionarme un poquito, hice el curso de locución profesional y de periodismo en Buenos Aires. Todo a pulmón, porque era costoso, pero mi interés y mi locura por los medios de comunicación siempre fue muy grande”, relató Guillermo y expresó que “la gente me apoya mucho, la radio funciona como una caja de resonancia de la localidad, porque siempre te vienen a pedir ayuda, un favor o una difusión. Y siempre uno le abre los micrófonos a todos”.

En ese sentido, el periodista resaltó que nunca estuvo afiliado a un partido político y jamás fue oficialista de ninguno. “Siempre cuidé ese perfil, las puertas de la radio están abiertas para el pueblo y así lo fui llevando adelante todos estos años”.

Su poder de adaptación

Además de vivir de la publicidad en su radio, Guillermo incursionó en el servicio de sonido para fiestas, eventos municipales e institucionales. Así, a medida que fueron pasando los años y la tecnología avanzando fue adquiriendo nuevos equipos y supo aggiornarse a las nuevas formas de comunicar. En la actualidad, su Facebook personal es una fuerte herramienta de información. “La radio es muy escuchada en Pasteur y eso siempre me ayudó a que la cartera de publicidad siga estable. También en las redes sociales me sigue mucha gente”, mencionó Guillermo y contó que “tuve varias propuestas de trabajo en Buenos Aires, pero siempre preferí quedarme en Pasteur, me pareció importante que el pueblo tuviera una radio”.

A pesar que comunicar es su pasión, a veces el trabajo de Guillermo afecta mucho su vida personal, ya que no es una tarea sencilla dar a conocer las noticias tristes es un pueblo pequeño. “Quizás en los medios nacionales no surge tanto, pero en los medios chicos, cuando uno tiene que dar una noticia no agradable no es fácil porque nos conocemos todos y por ahí forma parte de la familia de uno. Es muy difícil, pero uno la tiene que dar, lamentablemente está en eso y tiene que dar la información con preocupación. No queda otra, pero no es fácil”, explicó.

Su rol en la Fiesta Nacional del Folklore

El clásico festival que se desarrolla en el pueblo comenzó en febrero de 1993 y tuvo a Guillermo como protagonista, ya que es el presidente de la fiesta desde ese entonces. “Es un festival competitivo a nivel nacional de canto y danza. Es muy lindo porque reúne una gran cantidad de delegaciones y además la comunidad de Pasteur vive una fiesta muy grande, porque más allá de lo cultural es muy importante económicamente para todos”, explicó y confirmó que este año se desarrollará durante el 2, 3, 4 y 5 de febrero y espera recibir a miles de personas de toda la región y el país. “Amo el folklore y amo el festival, tengo un grupo de gente muy grande que me ayuda y trabajamos en conjunto con las instituciones. Por este escenario han pasado grandes artistas como El Chaqueño Palavecino o Abel Pintos”, resaltó.