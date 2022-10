El intendente Serenal afirmó que "un país sin justicia es un país sin futuro"

El viernes último comenzó la 49° Edición de la Expo Rural Lincoln, con entrada libre y gratuita, extendiéndose hasta el lunes 10 de octubre.

Hubo stands comerciales, feria ganadera, charlas, música en vivo, espectáculos infantiles, patio de comidas, aparte campero y muchos atractivos más que ayer no pudieron lucirse por el mal tiempo, pero que el viernes hoy y el lunes lo harán.

Cabe mencionar que la Expo Rural es un evento organizado conjuntamente por el Centro Unión Comercio e Industrias de Lincoln, la Sociedad Rural de Lincoln y la Municipalidad de Lincoln.

Ayer, debido al mal tiempo imperante, con viento y lluvia, se hizo con retraso la inauguración oficial de la Expo Lincoln, fecha que coincidió con el Día del Trabajador Rural. La apertura oficial de esta 49° edición se realizó con la presencia de autoridades de las cámaras del comercio y la industria, entidades rurales y autoridades municipales.

Serenal

Al hacer uso de la palabra el intendente Salvador Serenal, hizo especial hincapié en el valor de la Justicia. “Un país sin justicia es un país sin futuro”, dijo en el acto de inauguración de la Expo Rural linqueña.

Luego de agradecer a todos los presentes señaló: “Esta nueva exposición rural es para mí un orgullo y compartir de nuevo, encontrarnos de nuevo, poder dialogar de diferentes temas”.

“Claro que el campo es el motor de nuestro país, el único que otorga divisas para la Argentina. Pero no tiene que ser el único, la Energía tiene que ser otra, donde el estado debe seguir invirtiendo. Como motor principal el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias y seguramente tiene que haber cambios de paradigmas, cambiar la matriz productiva de nuestro país”, propuso.

“Nos preguntamos cómo se cambia la matriz productiva de la Argentina. Es sencillo, invertir en educación, en conocimiento, en ciencia, en tecnología y ahí es donde todos tenemos que estar involucrados, estar a la altura de las circunstancias para que Argentina sea un país como lo fue siempre, pujante”, apúntó.

El jefe comunal hizo especial hincapié en el tema Justicia. “Podemos tener la mejor educación del mundo, el mejor país, pero si no hay justicia, si no hay premio y castigo, si la justicia no está a la altura de las circunstancias y no se pone los pantalones, la gente de bien siempre terminamos encarcelados y no aquellos que hacen tanto daño a nuestro país.

Cada uno de nosotros debemos luchar por la Justicia, porque sin justicia es un país sin futuro”, destacó.

La Rural

Aníbal Fernández, presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, al hacer uso de la palabra agradeció a todos los presentes que a pesar del clima se llegó hasta el predio.

En alusión a la política de la Nación respecto al campo, dijo: “Siempre que en algún gobierno hay problemas, el campo es el que está ahí salvando las papas, como en este caso de la soja, con la recaudación de millones de dólares, con una media medida que se hizo”.

Respecto a la institución que preside manifestó: “Esta es una sociedad Rural que siempre, desde que nació tiene una inclinación social hacia nuestros conciudadanos que pueden necesitar ayuda, como con la luz de la Iglesia. En ese sentido, es bueno para que ustedes sepan también dónde va el dinero de esta institución. Para aquellos que nos piden y cumplen una función social siempre estamos al lado de ellos”.

Uno de las autoridades presentes que hizo uso de la palabra fue el representante de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Anso (oriundo de Bragado), quien manifestó que venían a acompañar al CUCI (Comercio e Industria de Lincoln), a recorrer las muestras del interior de la provincia donde “no hay grieta, ya que todos trabajamos para el bien de la comunidad, porque se beneficia el campo, el comercio, la industria, las empresas, crece la localidad, el pueblo y hay realmente recursos”, dijo.

Hoy

Hoy domingo, a las 12.30 horas está previsto el tradicional almuerzo de camaradería.

A partir de las 14 horas de cada día, habrá diferentes actividades que permitirán dar a conocer la actividad de referentes locales y regionales del agro, la industria, el comercio y el emprendedurismo.

Los más chicos y las familias, también cuentan con una propuesta que combinará el stand-up y los títeres a cielo abierto. Por un lado, “El Hernández” (espectáculo unipersonal de humor para niños y adultos) y, por otro, Manu Mansilla y su teatro de títeres anti-costumbrista harán su presentación el sábado, domingo y lunes.

A las 17 y a las 10 horas, respectivamente, el público podrá encontrarse con el "Aparte campero".

Mañana, lunes 10 desde las 15 horas se desarrollará una jornada de “Agility” con distintas pruebas de destreza con canes.

El programa de hoy incluye música en vivo de los siguientes artistas:

14.30 Rodrigo Etchart

15.00 Taller Municipal de Danzas.

17.00 Memory

18.00 Vino Nochero.

19.00 Nueva Imagen.

20.00 Herederos.

21.00 Naiquén Galizio.

Lunes 10

15.00 Taller Municipal de Danzas.

16.00 Plan Perfecto.

17.00 Soles del atardecer.

18.00 The Chivichis.

19.00 Agustina Roldán.

20.00 Nico Díaz.