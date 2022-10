Naiquen Galizio: De La Voz Argentina a brillar en los escenarios de la Región

Tras quedar eliminada de La Voz Argentina 2022, el programa de competencia musical emitido por Telefé, Naiquen Galizio comenzó a prepararse para su gran gira por las distintas ciudades y localidades de la Región.

Así, desde que regresó a Lincoln se presentó en San Francisco, Córdoba; en Baigorrita y en dos oportunidades en Pasteur. El próximo domingo 9 de octubre, estará en la gran Expo Rural de su ciudad natal y luego la espera Junín, General Pinto y Buenos Aires.

“Desde que llegué a Lincoln, no paramos de trabajar. Hoy me está representando una gran persona que es Ramiro Robledo y se está encargando de todo. Estamos muy a full, felices por todas las puertas que se abrieron gracias al programa”, contó Naiquen y adelantó que está trabajando en un disco con letras propias ya que le encanta escribir. “Hay que encontrar el momento y el lugar, pero estamos enfocados en eso. Creo que va a ser una oportunidad increíble de mostrar lo que uno puede crear”, confesó y agregó “quiero seguir siendo Naiquen, con mi estilo, mi música y mis cosas”.

Su paso por La Voz

Naiquen Galizio, la joven de 32 años, comenzó a cantar desde muy chica. A los 11 años se inscribió en el conservatorio de su ciudad bajo la enseñanza de Virginia Badía, a quien recuerda con mucho cariño. Desde ese entonces, no se detuvo jamás.

En su adolescencia, empezó a cantar folklore y luego continuó explorando por otros géneros, como el melódico y el pop latino. Pero a pesar de haber ganado muchos festivales de folklore y de intentar con la música, Naiquen continuaba trabajando de lo que podía para sostener a sus dos hijas, Franca y Guadalupe. “Hice un poco de todo, limpié casas, cociné, trabajé en una verdulería y en un hospital.

Luego, me alejé del folklore y empecé con el rubro que más me gustaba: cantar latino melódico”, relató y contó que “en febrero decidí anotarme en el casting de La Voz en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y tuve la suerte de quedar”.

En ese sentido, la cantante expresó que ya había participado de otro concurso televisivo. “En el año 2012 estuve en el Soñando por Cantar cuando se hizo en el Tigre, fue el primer programa en el que competí”, recordó y agregó que, si bien fue importante para su carrera, no fue de la misma magnitud que La Voz Argentina y el gran paso que tuvo en su vida.

Al respecto, Naiquen dijo: “Viví La Voz con mucha adrenalina y con un montón de sensaciones lindas. Si bien estuve lejos de mi familia, el programa me hizo sentir como en casa.

La gente que trabaja en el canal es muy amorosa, son súper humanos y es todo muy genuino”, y agregó, “mis compañeros también, me apoyaron siempre. Y fue muy lindo porque me vio todo el país. El amor y el cariño de la gente fue hermoso”.

Por otro lado, la joven expresó que no sintió la presión del jurado con tanta trayectoria. “El escenario me da mucha paz. Viví muchas tormentas en mi vida y hoy estoy en el agua calma, entonces cantar siempre me dio mucha tranquilidad”, manifestó y confesó: “Si bien en la primera audición a ciegas tenía una cosita en la panza, los nervios nunca me traicionaron. Siempre traté de dar más y lo mejor”.

El apoyo de su familia

En todo el tiempo que participó del programa, Naiquen contó con la ayuda de su mamá que se encargaba del cuidado de sus hijas, quienes la apoyaron desde el primer momento. “Franca cumplió 15 años el 6 de septiembre, justo cuando pasé a semifinales y ella estuvo acompañándome”, relató.

Naiquen Galizio agrego “mis hijas son las primeras que están. Me dan la posibilidad de olvidarme un rato de ser madre, disfrutar y vivir mis experiencias cantando”, y concluyó “sin su apoyo y el de todos mis amigos y familia no lo hubiese podido hacer”.