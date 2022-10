Lincoln se hizo fuerte y sumó 6 medallas

En el último día de competencia en Mar del Plata, la delegación local cerró su participación donde cosecharon seis medallas. A lo largo de la competencia, Lincoln alcanzó 11 preseas. Al cierre de este envío, aún se aguardaba por la clasificación final en la disciplina danza teatro PCD.

La 31° edición de los Juegos Bonaerenses bajó el telón de competencia deportiva y cultural con Lincoln subido en el podio. El atletismo plasmó cinco conquistas y el golf completó el medallero para completar un miércoles memorable.

En esta jornada, la primera en alcanzar el podio fue Morena Zárate, quien culminó segunda en 100 metros llanos. Luego, Axel Aguilar y Justina Altube se colgaron el oro en 100 y 150 metros llanos, respectivamente.

Por su parte la posta femenina 5x80 sub 14, conformada por Magalí Purita, Justina Altube, Priscila Becerra, Francesca Palumbo, Trinidad Palumbo e Isabel Welber como suplente, se quedó con la medalla de bronce.

Mismo color de presea fue la que se colgó la posta 4x100 sub 18, integrada por Eduardo Pereyra, Santiago Barisone, Juan Bautista Aguilar y Manuel Petroni.

En tanto, la golfista linqueña Jazmín Usandizaga repitió lo conseguido en el 2021 y se quedó con la medalla de plata en categoría sub 15 libre.

A su vez, las postas 4x100 sub 16 masculina y femenina quedaron al borde de subirse al podio tras pelear hasta los últimos metros, en un duro final. Mismo lugar obtuvo Maitena Pérez en lanzamiento de martillo sub 16, al concluir una gran serie y quedarse con el cuarto lugar en la ronda final. En tanto Mirko Pons, fue sexto en la final de 150 metros sub 14.

También tuvieron participación en la última jornada las representantes de gimnasia artística sub 12, y la obra de teatro "Cambios" en categoría danza teatro PCD, de la Escuela Especial N° 502 de Roberts.

Medallero de Lincoln 2022

Oro:

-Magalí Purita: 2000 mts. (sub 14).

-Justina Altube: 150 mts. llanos (sub 14).

-Axel Aguilar: 100 mts. llanos (sub 16)

-Luciano Duarte: Badminton PCD (sub 20).

Plata:

-Morena Zarate: 100 mts. llanos (sub 16).

- Jazmín Usandizaga: golf (sub 15).

Bonce:

-Sheila Roldán: lanzamiento de bala PCD (+17).

-Salvador Simón Testa: salto en largo (sub 16).

-Eduardo Pereyra: 100 mts. llanos (sub 18).

-Posta femenina 5x80 (sub 14).

-Posta masculina 4x100 (sub 18).

Cabe señalar que al cierre de la jornada, los directores de Deportes de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, entre los que participó el referente de la cartera local, Prof. Jorge López, se reunieron en Sala Rambla del Hotel Riviera donde hicieron un balance de la presente edición de los juegos e intercambiaron conceptos en materia de políticas deportivas que se llevan adelante en los distintos municipios. Estuvieron presentes en ese encuentro, Germán Lauro, ex atleta lanzador de bala y disco; Valentín Miranda diputado provincial y Ricardo Viñas, director general de Deportes de General Pueyrredón.