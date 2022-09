Macri visitó Junín y se reunió con el PRO Lincoln

En la tarde del viernes, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri visitó la localidad de Junín y se reunió con el PRO local. “Tenemos que volver a la cultura del trabajo, a un Estado eficiente y bajar la carga impositiva que ahoga a la producción”, expresaron desde el PRO Lincoln.

En Junín, la concejal Adela Cuti Walberg, presidente del PRO local y Sofía Arning, en representación del PRO Lincoln, se reunieron junto a referentes de los 19 distritos que componen la Cuarta Sección Electoral. El anfitrión fue el intendente Pablo Petrecca, acompañado de Mariano Barroso, jefe comunal de 9 de Julio.

En cuanto a la reunión que mantuvo con el expresidente de la Nación, Walberg dijo que “nos escuchó atentamente a todos los referentes y en la oportunidad de conversar sobre nuestro distrito, Macri tuvo un cariñoso recuerdo para con nuestra fiesta popular ‘como me llenaron de espuma en el Carnaval de Lincoln’”.

Además, analizaron la coyuntura económica y política que atraviesa el país. "La tarea del próximo gobierno será muy dura, lo que viene, desarmar estructuras corporativas y egoístas, poner en marcha la economía llena de controles y trabas, requerirá de mucho coraje y decisión", afirmó Mauricio Macri en la reunión.

En cuanto a la corrupción, el expresidente dijo que "los bolsos de López son un caso de delito flagrante, pero la corrupción también es ubicar a los familiares a trabajar en el Estado, o aprovecharse de un cargo para el beneficio personal. La política debe estar al servicio de las necesidades de la gente y no al revés". Y agregó: "en los países más avanzados las personas importantes que generan impacto en la sociedad, son recordadas por el valor que legaron: Henry Ford, los automóviles o Steve Jobs, por el smartphone. Pero no son centrales Bill Clinton u Obama, quizás si recordados por una buena gestión, la política no está en la centralidad, es solo un instrumento. El valor está en lo que la sociedad es capaz de realizar por sí misma", sostuvo Macri.

"Es la cultura del trabajo la que construye un país. La gente que me voy encontrando en recorridas como estas me comparte que entiende que éste es el cambio profundo y el rumbo para un país desarrollado, por lo tanto, más justo y de más oportunidades para más cantidad de personas", afirmó el expresidente.

Del encuentro también participaron, los diputados nacionales Pablo Torello y Hernán Lombardi; Eduardo Campana, intendente de Villegas; los diputados provinciales, Mauricio Vivani; Laura Ricchini y Fernando Rovello; y la senadora provincial, Yamila Alonso.