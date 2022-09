Días atrás, se realizó un encuentro de vóley de diferentes instituciones en el CEF (Centro de Educación Física) N°16 de Lincoln. El mismo estuvo a cargo de los profesores Gustavo Potes y Claudia Zanini.

Participaron las categorías Sub 13 y Sub 14 de la institución provincial y la escuela municipal de vóley. A su vez, participaron las categorías Sub 16 y Sub 15 femenino del club Rivadavia.