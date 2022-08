Noelia Rossi presenta “Aves de libertad”

La artista oriunda de Leandro N. Alem, Noelia Rossi, se presentará el próximo sábado en el cine club Jorge Newbery de Lincoln donde presentará la canción “Aves de libertad”. El show contará con baile, folklore y la participación de músicos de la Región.

“Estoy feliz, emocionada y muy contenta de estar en esta ciudad tan linda y que me ha regalado tantos momentos lindos. Estoy muy agradecida por el espacio, va a ser la primera vez que hago un teatro a este nivel y es maravilloso”, expresó Noelia en conferencia de prensa.

En cuanto a la canción “Aves de libertad”, Rossi dijo que “la elegimos para poder presentar este espectáculo, es muy linda para escuchar, para bailar y para cantar. Vamos a tener una noche con muchas cosas, vamos a bailar, a cantar, va a haber muchas emociones y algunas sorpresas y por eso estamos con todas las ganas para ofrecer lo más lindo que una tiene”.

“Vengo desde muy chica con la música, con el folclore, siempre hice folklore tradicional y a medida que fui caminando lo fui modernizando y me fui poniendo más a tono con lo que es hoy en día. Soy de Leandro N. Alem, pero siempre fui muy bien recibida en Lincoln, con momentos maravillosos como el pre carnaval, peñas y festivales de amigos en los que he estado, y muchas cosas que he hecho en este camino que me ha dado muchas amistades, muchos conocidos, y un montón de cosas que hoy agradezco”, afirmó.