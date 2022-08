"Preguntale": el perro de Lincoln que es furor en TikTok

La red social TikTok es una aplicación de origen chino muy famosa en todo el mundo y, básicamente, los usuarios la utilizan para publicar vídeos con música o diálogos. Algunas de las publicaciones logran ser tendencia en pocas horas, como es el caso de Diego Cuadro que comenzó a subir videos de su perro “Preguntale” a la red y los ‘me gusta' y seguidores no pararon de crecer.

“Somos de El Triunfo, Partido de Lincoln y vivimos en el campo. A ‘Preguntale’ lo encontré hace 6 años cuando andaba a caballo en el fondo del campo, era chiquito, tendría unos 30 días nada más; así que lo levanté y lo llevé desde el fondo del campo hasta mi casa, arriba del caballo conmigo y, desde ahí, jamás se fue”, contó el dueño del can, Diego Cuadro.

Y en la misma línea agregó “los videos hace mucho que los hago, nada más que yo nunca le di importancia porque para mí no la tenía; hasta que un amigo me dijo muchas veces que me tenía que hacer una cuenta de TikTok. Subi dos o tres videos y desde ahí los likes y los seguidores no pararon de crecer”, aseguró.