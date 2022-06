Recorre pueblos en su 404 y publica las fotos en instagram

Pablo Delonghi es oriundo de Los Cardales, una localidad dentro del Partido de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. Trabaja como ferroviario y cada fin de semana emprende un nuevo viaje por pequeños poblados del interior bonaerense.

Apenas comenzó la pandemia, en el año 2020, Pablo tomó la decisión de comprarse un Peugeot 404, modelo 67, idéntico al que tenía su papá cuando era chico y prefirió salir a recorrer diferentes pueblos, antes que asistir a encuentros de autos clásicos.

Así fue como comenzó a publicar en Instagram las fotos de cada una de sus visitas a los pueblos con el auto. Y de repente los “me gusta” y los seguidores no pararon de crecer. En la actualidad, hasta el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sigue su cuenta.

“Este auto tiene un significado especial para mí porque es igual al que tenía mi papá cuando era chico, hasta con el mismo color y todo. Y la idea, en un principio, era salir a dar una vuelta por ahí o participar de algún encuentro de autos clásicos; pero la realidad es que mucho no me gustaban, me aburrían, entonces dije ‘por qué no salir a conocer lugares’, contó Delonghi a Democracia y agregó “comencé a sacar fotos y a subirlas y ahí me di cuenta que tenía una linda combinación entre el auto viejo y las casas antiguas; era como un viaje en el tiempo”.

Luego continuó: “yo trabajo en el ferrocarril hace 27 años y me da mucha curiosidad ir a conocer esos pueblos donde el tren dejó de pasar. Me gusta conocer de qué viven, qué hace su gente, quiénes los habitan; porque la inmigración que hubo fue enorme como en casi todos los pueblos; y hoy por hoy la gente joven se fue y sólo quedó la gente mayor”. Además, agregó “me gusta hablar con ellos y que me cuenten cómo hacen para reinventarse, para que el pueblo no desaparezca”.

Como mensaje para todas aquellas personas que les gustaría comenzar a viajar por su país o provincia Delonghi aconsejó: “salgan, porque la vida es corta y se vive una sola vez, hay que disfrutar al máximo, aprovechar todos los momentos. Cuando uno puede salir y pasear que lo haga; en este auto, en uno viejo, en uno nuevo, como sea, pero que vayan y que conozcan los pueblos que son gente que los van a recibir con los brazos abiertos”, aseguró.