Principio de incendio en departamento del barrio Cadal

Alrededor de las 12:38 horas, se produjo un principio de incendio en un departamento ubicado detrás de una vivienda del barrio Cadal en la ciudad de Lincoln. Una dotación de bomberos acudió y controlaron el siniestro con una línea de ataque.

En diálogo con Democracia, el bombero Yani Galizio dijo que “fue un principio de incendio en un departamento que tienen en el fondo de la casa; no alcanzó a extenderse porque estaba todo cerrado y al no haber oxígeno fue un principio de incendio en la cocina, parte de la alacena y no pasó a mayores”.

En cuanto a las causas del incendio, Galizio agregó: “el hombre mencionó que habría dejado una hornalla prendida, nosotros no hacemos pericias pero creemos que fue algo de eso”, aseguró. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil y Policía Comunal. No hubo que lamentar heridos en el hecho.