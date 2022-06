Granado responsabilizó a Serenal por la falta de transporte escolar en Carlos Salas

La localidad de Carlos Salas, perteneciente al Partido de Lincoln, solo cuenta con 1°, 2° y 3° año de educación secundaria y, para completar el resto de los años, los alumnos deben viajar todos los días hasta Las Toscas -a unos 20 km- para terminar los ciclos superiores 4°, 5°, 6° y 7° -este último obligatorio- en la Escuela Agropecuaria.

Según cuentan los vecinos y lo confirma la titular de Udocba de Lincoln en esta entrevista, hace dos meses que Carlos Salas no cuenta con transporte escolar para llevar a los alumnos hasta Las Toscas porque “se rompió” el vehículo que utilizaban para hacer los traslados de alumnos.

En este marco, Democracia dialogó con Ana Granado, secretaria del gremio Udocba local y al respecto dijo que "nosotros en Lincoln tenemos varios pueblos, entre ellos, Carlos Salas que se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad cabecera; para llegar a él, en parte, el camino es asfaltado pero en gran parte es de tierra. En dicho pueblo no hay escuela secundaria completa, lo que tienen es una extensión de la escuela agropecuaria, cuya base está en Las Toscas -a 20 kilómetros- pero esa extensión tiene solamente el ciclo básico; 1°, 2° y 3° año; cuando los chicos finalizan este último año, van a continuar sus estudios a Las Toscas, donde hacen el resto de los años para terminar el secundario".

En la misma línea, Granado continuó: "la educación secundaria es obligatoria, el Estado tiene la obligación de prestar el servicio; en el caso de Carlos Salas, el Estado suplió esa obligación que tiene de ofrecer el servicio haciendo el ciclo básico ahí mismo y después aporta el transporte escolar y lleva a los alumnos desde Salas hasta Las Tocas; los lleva y luego los trae".

La secretaria gremial remarcó que la problemática por el transporte escolar es eterna en el Partido de Lincoln porque: "es un distrito muy grande en su territorio, tiene muchas población rural y los precios que paga provincia para hacer estos recorridos tienen que ver con trayectos sobre asfalto, pero no recorridos sobre tierra, con lo cual, lo que cuesta mantener un móvil en una población rural, no es lo mismo que lo que cuesta en una ciudad. No hay oferentes porque lo que se les paga no les alcanza, no es rentable".

"Como todos los años quedan muchos chicos de zonas rurales sin escolaridad, justamente por este problema; la municipalidad de Lincoln, a través del fondo escolar aportó una combi a principio de año para el traslado de los alumnos; ahora hace dos meses que ese vehículo se rompió y los chicos están sin poder llegar a la escuela de Las Toscas; están sin escolarización", sostuvo Granado.

"El problema es que se tiran la pelota de la responsabilidad desde el municipio a consejo escolar y al revés; nosotros lo que planteamos es que es una falsa disputa acerca de quién tiene la responsabilidad; no le estamos pidiendo dinero al municipio, queremos que asignen los fondos que ellos reciben por fondo escolar a estas problemáticas que tenemos en educación; nosotros sabemos que los fondos están en Lincoln pero no se usan para los destinos que deberían tener esos fondos que, básicamente, es para distintas cuestiones de la educación pública”, aseguró Granado y agregó “te dicen, ‘al consejo escolar nosotros no le renovamos los fondos porque no nos hacen las rendiciones’, bueno, ¿por qué no lo hacen?, a esta altura me da que pensar que esto es una acción política, justamente, para que provincia no le deposite y ellos acá poder decir 'provincia no me está depositando', aseveró.

En cuanto a las responsabilidades sobre esta problemática, Granado dijo que "hago responsable puntualmente al intendente de Lincoln pero, además, también hago responsable a la provincia; porque ellos ante este problema que no es de hoy, es algo crónico que tiene Lincoln; tendría que venir -la provincia- y forzar la ejecución de esos fondos, no puede quedarse en La Plata diciendo 'yo envié el dinero', tiene que venir y ver qué está pasando; la inspectora distrital tiene chicos en una localidad que hace dos meses no se escolarizan y tiene otros alumnos en zonas rurales que hace años que no asisten regularmente a las escuelas por falta de transporte escolar; hay un cúmulo de responsabilidades políticas; hay una falta de gestión que escandaliza", aseguró.