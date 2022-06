Bomberos de Pasteur ampliaron su cuartel

Ayer 2 de junio, en el Día Nacional del Bombero Voluntario, se llevó a cabo la inauguración de la ampliación del cuartel de Pasteur en el Partido de Lincoln. Además, se descubrió un monumento como forma de poner en valor el altruismo y la valentía de aquellos hombres y mujeres que día tras día acuden a la emergencia para salvar vidas.

“No hay razón para entrar en una casa en llamas sabiendo que todos quieren salir. No hay razón para subir al techo sabiendo que las llamas te esperan debajo. No hay razón para ser bombero, porque para ser bombero no se necesita razón, se necesita corazón”, reza la frase que dio inicio al acto protocolar por el día del bombero en Pasteur.

En el mismo, estuvieron presentes miembros del cuerpo activo, el delegado municipal, Raúl Azcurra, autoridades eclesiásticas, instituciones educativas y público en general.

Además, acompañaron las banderas de las instituciones: Jardín de Infantes N°902; Escuela Primaria n°22; Escuela de Educación Secundaria N°7; Centro Educativo Complementario N°803; Centro de Estimulación Temprana; Escuela de adultos; miembros de la Unidad Sanitaria; del destacamento policial; el Club Atlético Pasteur; Centro de Jubilados; Sociedad Española y del Festival Nacional de Folklore.

Los más pequeños visitaron el cuartel y fueron recibidos por personal del cuerpo activo. Por la tarde, la localidad se llenó de sirenas y de vecinos que salieron de sus viviendas para saludar a los miembros del cuartel que recorrieron con los autobombas las calles del pueblo y, por la noche, realizaron una cena de camaradería.