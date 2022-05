Bomberos, Policía y SAME montaron un operativo para salvar la vida de un hombre

Minutos de preocupación se vivieron esta mañana en una vivienda de avenida Alem y calle Alvear en Lincoln. Cerca de las 9:40 horas, una persona no respondía al llamado de sus conocidos y dieron aviso al sistema de emergencias.

En este marco, se montó un operativo para ingresar a la vivienda con la presencia de Bomberos Voluntarios y luego el SAME. Una vez en su interior, constataron que se trataba de un hombre mayor de edad que se encontraba caído en el piso, sin poder levantarse.

En diálogo con Democracia, el jefe del operativo de bomberos, Lucas Frino dijo que “recibimos un llamado a raíz de una persona mayor de edad desvanecida dentro de un domicilio. Con policía presente, se logró ingresar; por suerte estaba consciente, se convocó al SAME para un control de la víctima y, por suerte, no pasó a mayores. Simplemente se resbaló y no se podía levantar, a simple vista no tenía golpes pero lo va a evaluar la doctora”, aseguró.