Alberto Sala: “Estábamos esperando que traigan los papeles correspondientes”

El municipio de Lincoln firmó un convenio con la cooperativa “Ver de Libertad” para la recolección y reciclado de residuos en la ciudad. Ayer, desde el Estado municipal debía depositar el monto acordado en el convenio y no ocurrió por el faltante de documentación que, según indicaron desde el área de Hacienda, ya había sido solicitado a los miembros de la organización de trabajadores con anticipación.

En este marco, el secretario de Hacienda, Alberto Sala en diálogo con Democracia dijo que “ellos -la cooperativa- se encargan de la recolección de lo que la gente va separando en origen y deja en las distintas ‘campanas’ que están en diferentes puntos de la ciudad; y luego, separan los residuos para darle un destino final a lo producido. Para encargarse de esa tarea, el municipio firmó un convenio con la cooperativa y cuando el Tribunal de Cuentas analizó los últimos tres meses del año 2021, le solicitó al municipio determinada papelería para acompañar la firma de este convenio, entre ello, un listado de los trabajadores con su correspondiente ART y una titularidad de un camión que está afectado al servicio; estos papeles se le requirieron el mes pasado y no los trajeron. Entonces, acá hay una responsabilidad de los funcionarios, en este caso, de la contadora Andrea Guerra o del intendente mismo, por autorizar un pago que habría que cumplir determinados requerimientos que está pidiendo el Tribunal de Cuentas”, sostuvo Sala y en la misma línea agregó: “en este caso, no trajeron la documentación que le habíamos solicitado, por este motivo, estábamos esperando que traigan los papeles correspondientes que, indudablemente los tienen, pero desconozco por qué motivo no los están acercando”.

“Veníamos trabajando en forma muy amena y colaborativa. Desde el punto de vista de prensa, por ejemplo, le hicimos credenciales y folletería para que ellos puedan dar a conocer su trabajo; el camión del municipio está a disposición para llevar y traer el producido; en la planta de reciclado tienen un sector cedido en forma gratuita; se está trabajando en una sala de rotura de vidrio con hormigón elaborado para que ellos puedan trabajar en muy buenas condiciones; es decir, hubo siempre una muy buena colaboración y predisposición en conjunto desde hace dos años con total normalidad; por eso nos llamó la atención esta reacción”, remarcó el contador, Alberto Sala.