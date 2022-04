El fútbol femenino de Rivadavia, debutará de local en la Sub 15

Mañana sábado, el conjunto femenino de fútbol debutará en el Torneo Apertura de la Liga Deportiva del Oeste en la categoría Sub 15. En este marco, el Rojo hará su debut oficial desde las 15:30 horas en esta categoría en el torneo de la liga juninense. "Las Valquirias" recibirán en el complejo deportivo al elenco de Jorge Newbery.

Cabe destacar que, las dirigidas por Mercedes Cattenazzi participarán de este campeonato junto a los equipos de Villa Belgrano, Moreno, el mencionado Jorge Newbery "Azul" y Jorge Newbery "Blanco", Sarmiento, Defensa Argentina y Rivadavia de Junín.

Además del encuentro de Rivadavia en Sub 15, la institución albirroja también será sede de los enfrentamientos previos en Sub 17 de Sarmiento Verde vs. Sarmiento Blanco y Rivadavia de Junín vs. Villa Belgrano. La jornada comenzará a las 12:30 horas.

Vuelve la reunión familiar al Club Rivadavia

El próximo sábado 21 de mayo, a las 20 horas, se realizará la primera reunión familiar presencial del año en la institución. Con el propósito de recaudar fondos para continuar con las distintas obras y mantenimiento del complejo deportivo y social. La reunión familiar será de manera presencial.

Según indicaron, el evento comenzará a las 20 horas y repartirá importantes premios en cada una de las tiradas. "Es muy importante volver a encontrarnos y volver a compartir este tipo de eventos que son muy significativos para poder continuar con lo proyectado en la institución", apuntaron desde la institución deportiva.