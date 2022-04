Hockey femenino: se jugará el superclásico

El complejo deportivo del Club Rivadavia de Lincoln se prepara para disputar, el próximo sábado, el superclásico de hockey de la localidad que recibirá al Club Atlético El Linqueño por la 3º fecha del torneo oficial 2022 de la Asociación Hockey Centro de la provincia de Buenos Aires.

Este cotejo será el primer interzonal del campeonato, ya que Rivadavia disputa este certamen en la Zona A, mientras que, El Linqueño lo hace en la Zona B. De esta forma, las “albirrojas”, que marchan invictas con dos empates, intentarán abrochar el primer triunfo, nada más y nada menos que ante su clásico rival.

La jornada de encuentros comenzará a las 10 horas con los enfrentamientos preliminares de las categorías formativas Sub 14, Sub 16 y Sub 19. En tanto, el broche de oro será el cruce en primera división a las 15 horas. Además, este sábado 23, se jugará la tercera fecha de la Asociación.