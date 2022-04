Hoy se realizará el Torneo de Atletismo “Malvinas Argentinas” en el Parque

Hoy, 3 de abril, desde las 10 horas, Lincoln será sede del primer torneo de atletismo del año. Llevará el nombre de “Malvinas Argentinas” y se desarrollará en la pista de atletismo “Héctor Paterlini” (en el Parque General San Martín), con competencia en diferentes categorías y pruebas.

El evento es organizado por la Escuela Municipal de Atletismo, con participación de la Agrupación 19 de Julio y la Escuela de Atletismo del CEF N° 16.

El torneo tiene las siguientes categorías y pruebas: U8 (50 mts.); U10 (60 y 400 mts.); U12 (60 y 1000 mts.); U14 (80, 1200 mts. y salto en largo); U16 (80, 200, 600 y 2400 mts. bala, disco y salto en alto); U18 (100, 400 y 1500 mts., bala, disco y salto en alto); Única (100, 200, 5000, salto en largo, salto en alto, lanzamiento de jabalina, 2000 mts. marcha y 400 con vallas).

Por otra parte, también podrán participar atletas no federados y grupos de running en la categoría “Promocional Running”, que constará de una única prueba de 3.000 metros que será recreativa para todos los que deseen participar.

Al respecto, el profesor Tomás Pérez, referente de la Escuela Municipal de Atletismo, indicó: “Estamos convocando a atletas de toda la zona, lo hicimos extensivo a Junín, General Pinto, Ameghino, Bragado, algunas localidades de la provincia de Santa Fe, La Pampa y otras ciudades”.

“Tenemos una gran expectativa de convocatoria, con el condimento de la última prueba de 3.000 metros para atletas no federados, para invitar al running de acá de Lincoln y toda la gente que no tenga un nivel competitivo, sino un nivel participativo, que también queremos que estén”, agregó Pérez.

Juegos Bonaerenses

Abre la inscripción de adultos mayores en los Juegos Bonaerenses 2022.

Los interesados podrán acercarse el próximo 11 de abril al Salón de la Dirección de Deportes (Av. Perón esq. Arenales) de 9 a 12 hs.

Allí se les brindará asesoramiento y toda la información necesaria para formar parte del torneo más importante de la Provincia.

Para más información comunicarse al 43- 9000 – Int. 153, o vía mail a deportes@lincoln.gob.ar.