Un alumno agredió físicamente a una docente en Lincoln

Ayer, un grave hecho de violencia se vivió en una institución educativa de la ciudad de Lincoln. Una docente que ocupa el cargo de directora fue agredida físicamente por un alumno de la escuela EES N°4 que le provocó: “hematomas internos y un tímpano perforado”.

Mediante una publicación en Facebook, la titular de Udocba en Lincoln, Ana Granado expresó que “una compañera terminó internada con hematomas internos y un tímpano perforado; tomemos conciencia y empecemos a decir basta; a decir no; a irnos del curso o de la escuela ante una agresión. Sea de quién sea; somos personas, no podemos permitir que nos traten como basura; si esto no lo paramos nosotras no va a venir nadie a pararlo”, dijo Granado y agregó: “nuestra solidaridad con la compañera, directora de la EES N°4. Se pasó el límite cuando se debió haber evitado”. -Ver más-

El hecho

Según publicó Extra Diario, “la directora del establecimiento educativo habría sido golpeada al intentar contener a un alumno con trastorno del neurodesarrollo que estaría atravesando una crisis producto de un altercado con otros estudiantes; el adolescente habría reaccionado a una agresión previa de otro alumno. La situación habría ido escalando hasta que se produjo la intervención de la directora del colegio quien, finalmente resultó con golpes y hematomas”, aseguró el medio colega.