Le rompieron el vidrio del auto: se llevaron documentos y dinero en efectivo

Una mujer denunció ayer que, al salir de la cancha de club Argentino, donde había ido a disfrutar de la final entre “El Fortín” y Academia Mascherano, fue víctima de un robo en su auto. Le rompieron la ventana del lado izquierdo y le sustrajeron su billetera con documentación y dinero en efectivo, era “plata que había cobrado de mi sueldo”, afirmó la víctima.

A raíz de ello, la dueña del vehículo, Milagros Bearzotti publicó un pedido en su Facebook y contó lo que le sucedió a la salida del club: “Hoy me tocó a mi, nunca viví un hecho así y me duele en el alma no poder salir tranquila en Lincoln. Como todos los domingos vamos a la cancha y hoy, al salir de Argentino, nos encontramos con esta situación”, y en la misma línea agregó: “nos rompieron el vidrio del auto y se llevaron mi billetera con toda mi documentación y plata que había cobrado de mi sueldo. Lo único que me interesa es la documentación, pido a todos que me ayuden compartiendo -la publicación- y que si alguien encuentra la billetera de color amarillo con dorado o, la documentación a nombre de María de los Milagros Bearzotti, por favor se comuniquen conmigo. Esto no solo me paso a mi, a otro auto le paso lo mismo”, afirmó en el post.