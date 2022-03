Vanesa Zuccari: “Hay docentes que boicotean el derecho de los chicos a educarse”

La diputada provincial de Juntos, oriunda de Lincoln, Vanesa Zuccari accedió a una entrevista con Democracia donde se le preguntó acerca de la problemática edilicia que padece la Escuela Especial N° 501, donde los alumnos no pudieron ingresar el día miércoles por el mal estado en el que se encontró a la institución educativa. Además, respondió acerca de la falta de transporte en la Escuela Agropecuaria N° 1, entre otros temas.

-Es de público conocimiento su postura con respecto a la presencialidad en las aulas en medio de la pandemia, ¿Qué opinión tiene cuando se conoce el mal estado de la Escuela Especial de Lincoln y sus alumnos que no pudieron ingresar el miércoles a clases?

-La verdad que me llama mucho la atención, primero porque a la directora de la escuela la conozco y nunca me ha hecho referencia, por ejemplo, a una incomodidad sobre el tema edilicio de la escuela que, por ahí, podría haberlo hecho de manera informal.

Es una escuela que verdaderamente viene con muchos problemas. Casualmente el año pasado recibí a mamás que, cuando en la vuelta a la presencialidad les habían garantizado el derecho a los chicos que, justamente, necesitaban una educación especial. La escuela no funcionó de la manera que tuvo que funcionar, su directora y su vicedirectora estuvieron de licencia, los chicos estaban articulando con algunas escuelas de la ciudad y quedaron a la buena de dios; una escuela dejó de recibirlos.

La verdad que es una escuela que tiene un montón de falencias y de situaciones; tampoco sé qué hará la inspectora de educación especial con respecto a la escuela, si es una inspectora presente o no y, creo que no lo es, por comentarios de otras colegas docentes sobre esa situación puntual del año pasado.

Quisiera creer que no está politizada la cuestión y que realmente la escuela tiene problemas; hubiese sido muy importante que estas cuestiones se pusieran en foco desde el 1 de febrero que fue cuando las docentes volvieron a las aulas y no haber esperado a hoy, 4 de marzo, para poner en foco esta situación.

Verdaderamente creo que hay docentes que boicotean el derecho de los chicos a educarse y más cuando parecen ser del mismo color político que el gobierno provincial. No creo que haya, en ese sentido, un abandono del Consejo Escolar hacía las instituciones educativas del distrito; no son de abandonar a las instituciones.

-¿Conoce la problemática del transporte de la Escuela Agropecuaria de Lincoln?

-Sí, el municipio de Lincoln por 15 días se hizo cargo del transporte y se hace cargo de una situación que no le compete, que no le corresponde porque el único responsable de garantizar el transporte escolar es la Dirección General de Cultura y Educación. Y un 23% de aumento en el recorrido es una verdadera vergüenza.

-¿Esta problemática la padecen otras escuelas de otros municipios de la provincia de Buenos Aires?

-Sí, lo padecen muchos municipios como es el caso de Zárate; Salto; Pergamino y Chascomús. En el caso de Lincoln, hay 200 chicos que todavía no han accedido a la escuela, no es solo la escuela agropecuaria la que tiene problemas, es un desastre la administración Kicillof en el tema de transporte.

Los chicos no comenzaron todos las clases cómo lo manifesté en el inicio de Sesiones Ordinarias en el cartel que llevé para visibilizar la problemática. En el interior no existe para este gobierno, por lo tanto, estaría muy bueno que pudieran hacer foco y salir a buscar a todos esos chicos que al día de hoy no han podido regresar a la escuela.

-¿Cuál sería la solución inmediata para que los chicos vuelvan a clases?

-Aumentar el transporte un 23% para una provincia que no paga a término y con una inflación del 30% hace que los que tienen remises y transporte de pasajeros no puedan solventar esos gastos.

Hay que pagar bien para garantizar un buen servicio, los oferentes quieren cobrar a término y cobrar bien. Eso es lo que tiene que hacer la provincia, dejar de dilapidar recursos en cosas que no valen la pena y ponerla donde vale la pena gastarla. No. No es un gasto, es una inversión en capital humano, en capital productivo, en futuro.

-Con respecto a la “Ruralidad” de la escuela agropecuaria, ¿Le han planteado la problemática los docentes?

-No, no me han planteado ninguna problemática, por eso te digo que hay algunas veces que los docentes plantean las situaciones solamente a sus representantes partidarios.