Advierten por el estado de abandono de la Escuela Especial 501 de Lincoln

El pasado miércoles 2 de marzo comenzó el Ciclo Lectivo 2022 en la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hubo excepciones como el de la Escuela Especial N° 501 que, por el mal estado en el que se encontraba, los alumnos no pudieron ingresar a la institución. Además, la Escuela Agropecuaria N° 1 de Lincoln no contó con la totalidad de los alumnos en las aulas por falta de transporte escolar.

La advertencia de la consejera escolar del Frente de Todos, Nazarena Domeño puso en alerta a las autoridades por el estado de abandono en el que se encontraba el edificio de la calle Liborio Tiseyra y Caseros; que educa y contiene a niños, niñas y adolescentes con problemas de aprendizaje o discapacidad.

A raíz de esta situación, Domeño dialogó con Democracia y dijo que “la escuela especial no arrancó el Ciclo Lectivo 2022 porque tuvo un problema de infraestructura, se desprendió un pedazo de mampostería; lo estuvieron arreglando y ayer -jueves- arrancaron las clases; más allá de lo superficial, es una escuela que le falta mucho mantenimiento, necesita urgente una gran inversión por parte del Consejo Escolar y también del municipio porque ellos reciben, a través de provincia, el fondo educativo que sirve para infraestructura. El intendente de Lincoln está destinando el fondo educativo para obras municipales y no atiende estas obras que son provinciales y son totalmente necesarias”, afirmó.

En la misma línea, Nazarena puntualizó: “ahora arreglaron la mampostería pero yo, si fuese mamá, lo pensaría dos veces si tuviese que mandar a mi hijo a la escuela especial porque el estado es deplorable, tiene mucha humedad, el patio necesita una gran atención en cuanto a las rampas porque tiene muchos escalones; una persona con movilidad reducida no puede transitar libremente en la escuela con una silla de ruedas porque hay pasto, baldosas levantadas o el piso del SUM que, por la humedad y las goteras, se levantó el parquet” y agregó: “deberían prestarle más atención a la infraestructura de la escuela 501 porque es una institución que necesita otro tipo de cuidados porque las necesidades de las personas que concurren a ese establecimiento son aún mayores”.

Con respecto al faltante de becas alimentarias en el centro “Pibelandia”, Domeño dijo que “Lincoln cuenta con becas que envían desde provincia para alimentos que son 90 becas en total; en este momento, está recibiendo fondos por 70, las otras 20 no. La funcionaria Valeria Mena -secretaria de Acción Social del municipio- salió por los medios a decir que la provincia no le había mandado los fondos para esas 20 becas de ‘Pibelandia’. Lo que pasó es que ellos no rindieron la documentación necesaria; con el resto de las instituciones -el municipio- lo hizo y provincia les está enviando fondos, con ‘Pibelandia’ no lo hicieron y provincia no les va a mandar plata hasta que no rindan la documentación necesaria”, afirmó Nazarena y en la misma línea agregó: “es algo que ya es costumbre que no rindan y que no presenten porque por ejemplo, vengo pidiendo hace mucho tiempo que me rindan el fondo educativo y que me faciliten la información y eso no pasa; si uno no tiene nada que ocultar no tendría ningún problema en decir ‘acá están los papeles’”, aseguró.

Por otro lado, la Escuela Agropecuaria N°1 de Lincoln desde hace mucho tiempo tiene problemas con respecto al transporte de los alumnos. La institución está ubicada a 15 kilómetros del centro de la ciudad y, sin el transporte, es imposible garantizar que los alumnos concurran al establecimiento educativo.

Consultada por el transporte escolar, Nazarena Domeño dijo que “la cooperadora de la agropecuaria puso a disposición una combi para el inicio del Ciclo Lectivo 2022 pero, solamente para los alumnos de primer año que son los que más necesidades tienen en cuanto a la adaptación; el resto de los aolumnos no tiene clases hasta que puedan regularizar la situación; el municipio tiene la posibilidad de cooperar con el transporte escolar, porque el fondo educativo permite asignar partidas al transporte escolar, es una decisión política”, aseveró.

A su ves, el municipio de Lincoln se comprometió a brindar el transporte escolar para dicha escuela, por dos semanas, hasta que la provincia pueda resolver la problemática. En cuanto a ello, la consejera Domeño dijo: “si no logramos hacerlo en dos semanas, los chicos se van a quedar sin transporte, no sé por qué el capricho del municipio de decir ‘dos semanas nada más’; no le estamos rogando que lo hagan con fondos municipales, tienen el fondo provincial para poder afectarlo en cosas realmente necesarias como es en este caso, el transporte escolar”.