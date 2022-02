Jorge Fernández: “Lincoln no tiene mapa delictual, esconde la tierra debajo de la alfombra”

El ex intendente de Lincoln y concejal electo del Frente de Todos, Jorge Abel Fernández dialogó con Democracia sobre su desembarco en el programa que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce su amigo, Aníbal Fernández.

“Tendré la enorme responsabilidad de estar al frente del Prodeco que es un programa nacional de descontaminación, compactación y disposición final de automóviles que surge en respuesta a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en Argentina y la consecuente acumulación de vehículos abandonados y secuestrados por las Fuerzas Federales y provinciales en distintos puntos del país”, aseguró Fernández en un posteo de Facebook.

-¿Cómo fue que lo convocaron para trabajar en el Ministerio de Seguridad de la Nación?

-Nadie puede desconocer la realidad de una relación de afectos personales y de compromiso político con el compañero Anibal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación. El cual, en algún momento me convocó a trabajar y después de haber transitado algunas cuestiones vinculadas a que yo tenía que asumir en el concejo y solicitar una licencia; me hice cargo ayer de un programa que tiene vigencia hace unos años pero que, realmente, está bastante acéfalo y que el ministerio está relanzando y creo que va a tener una muy buena performance en función del tiempo.

-¿Influyó mucho su relación con Aníbal Fernández a la hora de tomar esta decisión?

-No, no pasa por ahí. Son cuestiones políticas. La política te llama a que vos ocupes un lugar en el que vos tenes que estar. A veces vos queres ser una cosa y tenes que ser otra. Creo que en este contexto, la política te llama a que ocupes un lugar de trabajo, esfuerzo, de compromiso con un ministro que te llama para que colabores con él, en buena hora, para mi es un halago en lo personal, una reivindicación desde lo político que tiene que ver pura y exclusivamente con cosas a ver para adelante y me parece que hay programas que tiene el gobierno nacional que mucha gente que no sabe de qué se tratan. Este programa es muy bueno porque compacta y descontamina; a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Siempre, adelante de las comisarías de cada uno de nuestros pueblos, tenes un montón de autos judicializados, bueno está orientado a esto.

-¿Esta área que va a ocupar usted va a articular con otras áreas del ministerio?

-Esto articula pura y exclusivamente, depende de la secretaría de Política Criminal del Ministerio y a su vez, articula con la firma de los distintos gobernadores de la Argentina; los intendentes y las entidades autárquicas que realmente estén dispuestos a firmar el programa de compactación.

-¿Cómo fue que les comunicó al bloque de concejales del Frente de Todos de Lincoln la decisión y cómo lo tomaron?

-El compromiso político que yo tengo con los compañeros tiene que ver pura y exclusivamente con el partido Justicialista y con las agrupaciones que conformamos la lista. Lo demás, son compañeros que ya estaban en el concejo deliberante a los cuales respeto su posición y los respeto de sobremanera; es obvio, si hay muchos que te quieren y en un momento decis que tenes que tomar un impasse porque tenes que ir a laburar de otra cosa, algún dejo de tristeza hay pero, todo el mundo de la política entiende este tipo de cosas.

-En cuanto a su nuevo cargo, ¿qué significa esto para su carrera política y cómo se ve en unos años?

-Un laburo más, las cuestiones de la política yo las vislumbro pura y exclusivamente cada dos años cuando vos tenes que revalidar tu título ante el afecto y el cariño; y el compromiso que tomaste con la gente; y lo llevas adelante. Lo demás, es un trabajo que te permite desempeñar una función desde lo político mirando todo lo colectivo.

-Los galpones y terrenos repletos de autos y motos son un problema de contaminación y también económico para los municipios de la Región, ¿Van a plantear una solución a esta problemática?

-Más allá de los costos, es un problema ambiental, los autos rotos generan agua estancada; hay un montón de circunstancias que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque no estamos en el terreno; los efluentes que pueda tener un vehículo contaminan el suelo, al margen del entorpecimiento que tiene lo visual y el tránsito; muchas veces, están en una calle que es muy finita porque están frente a las comisarías y el compromiso del programa es ese, llevar adelante una reestructuración pura y exclusivamente de compactación a nivel nacional con todos los organismos que quieran participar.

-¿Qué hacen con la chatarra luego de la compactación?

-Hay un 10% de la chatarra generada que va a la Fundación Garrahan, por una decisión del Ministro de Seguridad de la Nación que me parece una decisión muy acertada.

-¿Cómo va ser su vínculo con Lincoln y que les dice a los que lo votaron como concejal?

-El vínculo es cada vez es más intenso, al contrario, me parece que también uno aprovecha la oportunidad de estar cerca de una determinada cantidad de cuestiones para poder seguir gestionando, en función de las expectativas que uno mismo debe despertar ante la sociedad de acá al 2023.

-¿Qué ve para el 2023?

-(Risas). Vamos a trabajar para que nosotros, por lo menos en nuestro distrito, el partido y las agrupaciones que yo conduzco; y las distintas agrupaciones que se suman al esquema nuestro sean una alternativa viable buscando lo mejor de nuestros compañeros y que tengan la mejor performance ante la sociedad para llevar adelante una expectativa que, a mi criterio personal, el pueblo de Lincoln lo va a necesitar mucho.

-¿Cómo ve a Lincoln con respecto a la seguridad?

-Un desastre. Lamentablemente este desastre que veo yo, también lo ven muchos medios de comunicación que no dicen absolutamente nada; si hubiésemos estado nosotros en la gestión de gobierno hubiesen dicho un montón de cosas; la seguridad es un tema de todos; en 2015 yo dejé 14 móviles en la comisaría, entre 4 y 6 motos más un móvil en cada uno de los destacamentos, no hay móvil. La semana pasada se entregaron móviles a la patrulla rural, haces la sumatoria de Alem, Pinto, Ameghino y Tejedor sumás los cuatro distritos y no llegan al caudal de habitantes que pueda tener la localidad de Lincoln. Suman doce o trece vehículos que les dieron a las municipalidades y a Lincoln les dieron dos. El ministerio no es que te regala dos, es de acuerdo con la gestión que hace el intendente y el secretario de Seguridad y de acuerdo al mapa delictual que arman cada uno de ellos es lo que va llevando adelante la posibilidad de que el ministerio te otorgue. Lincoln no tiene mapa delictual y esconde la tierra debajo de la alfombra, yo estoy cansado de decirlo y lo voy a seguir repitiendo. Si vos, por ejemplo, tenes un mapa delictual que amerita que ese cantidad de delitos con un solo patrullero lo podes manejar; el ministerio si tenes cuatro (móviles) te va a llevar tres; así pasa en un montón de áreas de la gestión de gobierno de la municipalidad de Lincoln. En el tema de la seguridad es gravísimo, si vos vas a los destacamentos y los ves están destruidos por completo, los muchachos que están al frente del destacamento (los policías), a veces, no tienen batería los autos y andan prácticamente patrullando en bicicleta o a pie; no se puede así, esto es una falta de gestión.