Lincoln: un auto chocó y el conductor quedó atrapado

Ayer, cerca de las 19 horas, personal policial recibió un llamado en el que alertaba sobre el vuelco de un vehículo en prolongación a la avenida San Lorenzo, a unos 70 metros por camino de tierra. Una dotación de bomberos y otra unidad de comando asistieron al lugar para poder rescatar al hombre que se encontraba dentro del vehículo.

El conductor salió de pie sin mayores complicaciones y fue trasladado en ambulancia del SAME al hospital municipal para su revisión médica. Según fuentes oficiales, la persona no tiene lesiones. En el lugar trabajó personal de Defensa Civil, policía, Bomberos Voluntarios y el SAME.