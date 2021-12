Veinte familias linqueñas cumplieron el sueño de la casa propia

Días atrás, en el Barrio Eduardo Mango (ubicado en Av. Salta y Fortín Ancalú, ex chacra 627) el intendente Salvador Serenal encabezó el acto de toma de posesión de las 20 viviendas correspondientes al Plan Municipal Habitacional Autoconstrucción e hizo entrega de la llave de sus respectivos flamantes hogares a las familias beneficiarias.

Horas antes, en la sede del Centro Comunitario Barrial San José, se llevó a cabo el sorteo de adjudicación y ubicación de dichas viviendas entre las familias que resultaron adjudicatarias mediante este plan ejecutado con fondos municipales.

“Luego de años de trabajo, esfuerzo y dedicación, el sueño de la casa propia se convierte en realidad para veinte familias que fueron parte del Plan Autoconstrucción”, manifestó el intendente de Lincoln, Salvador Serenal. Y resaltó: “que hayan sido las propias familias los artífices de levantar los cimientos de cada uno de los hogares, es motivo de orgullo y un generador de un genuino sentido de pertenencia con el barrio; es importante que el Estado esté presente para acompañarlos, un Estado que levanta la bandera de los valores, los mismos que levantan ustedes, los valores del esfuerzo, sacrificio y el trabajo que han llevado adelante estas familias para construir estas viviendas. Seguramente así vamos a tener una Patria más justamente activa, más igualitaria pero hay que tener en claro que, nada se logra sin esfuerzo”, destacó.

A su turno, la secretaria de Acción Social del municipio de Lincoln, Valeria Menna expresó que: “este programa es una iniciativa que no solo ayuda a concretar el acceso a la vivienda, sino que les devuelve a las personas una dimensión real sobre el potencial que tenemos como individuos y como individuos a través del trabajo en conjunto”. En la misma línea remarcó que: “este programa es una política pública que no se está haciendo en ningún otro municipio y nosotros tenemos dos planes de viviendas, el ‘Plan Autoconstrucción’ y el ‘Plan Semilla’; por eso es un honor y una gran satisfacción que veinte familias ya no tengan la dificultad de estar pensando a fin de mes en pagar el alquiler, para nosotros es inmensamente satisfactorio; por supuesto que no alcanza pero, estas familias van a estar mejor y van a empezar a tener una calidad de vida mucho mejor”, afirmó Menna.

El plan fue llevado adelante desde la Dirección de Viviendas dependiente de la secretaría de Acción Social y fue ejecutado con fondos municipales.

Estuvieron presentes durante el acto, el Intendente Serenal; la secretaría de Acción Social, Valeria Menna; la directora de Vivienda, Florencia Rotelli y equipo técnico del área; junto a secretarios del gabinete municipal, ediles del Honorable Concejo Deliberante y familiares y vecinos que se acercaron para compartir este momento.

Las veinte familias que resultaron adjudicatarias de las viviendas construidas mediante el Plan de Autoconstrucción son: Cejudo, Lorena y Carrizo, Claudio. Cingolani, Agostina y Quattrini, Antonio. Enríquez, Estefanía. Gutiérrez, Clara Virginia. Hernández, Natalia y Topa, Héctor. Lagomarcino, Karina. Miguel, Maximiliano y Lemos, Eliana. Salandari, Marcos. Torres, Romina y Zárate, Adrián. Torrilla, Brenda y Brou, Enzo. Trujillo, María Micaela y Sixto, Claudio. Varela, Macarena. Basualdo, Braian y Bustos, Leonela. Bianchi, Yesica. Carpintero Menseguez, Brisa. Castro, Marisa. Gómez, Karen y Sarmiento, Claudio. Medranda, Florencia. Notti, Pablo y Méndez, Malvina y por último, Rodríguez, Nora.

El sorteo de las viviendas en vivo por Democracia

Plan Autoconstrucción

El Plan de Autoconstrucción les otorgó a los beneficiarios el lote y los materiales necesarios para la construcción de un módulo habitacional de unos 55 m2 que cuenta con cocina-comedor, living/habitación provisoria, baño y dos habitaciones (una de ellas a finalizar por los beneficiarios una vez que ya estén habitando la vivienda).

A través de este plan, las familias beneficiarias (que no contaban con terreno o vivienda propia) aportan la mano de obra, se capacitan y construyen lo que será su nuevo hogar con la asistencia técnica de profesionales del área de la construcción.

Cabe señalar que el barrio Eduardo Mango, ubicado sobre la chacra 627 de nuestra ciudad fue incorporado al ejido urbano para lo cual se llevaron los servicios básicos (agua, luz, cloacas) para que los usuarios dispongan su conexión cuando consideren pertinente.