Lincoln fue reconocido por la UNECE por su compromiso con la forestación

Desde la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) hicieron llegar su agradecimiento y gratitud para con Lincoln por el compromiso asumido con el “Desafío Árboles en las Ciudades” (Trees in Cities Challenge).

Desde la jefatura de Gabinete local indicaron que el Distrito fue la primera ciudad de Argentina en ser reconocida por la UNECE por la responsabilidad mostrada por construir un municipio “más verde, sustentable y con educación ambiental”.

Al respecto, la Sra. Olga Algayerova, secretaria ejecutiva de la mencionada comisión europea, envió un certificado en agradecimiento y gratitud por el compromiso mostrado con el Desafío Árboles en las Ciudades ‘Trees in Cities Challenge’.

Así se expresó la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa en su cuenta de twitter:

📣 @MuniLincoln is the first city in Argentina 🇦🇷 to make a @UNECE #TreesinCitiesChallenge pledge for a greener, ⬆️ sustainable & #climateresilient city.



🟢 The city plants & renews native 🌳 species, which are grown in the city nursery.



➡️ Make a pledgehttps://t.co/ZHtQejzZ8Z pic.twitter.com/39Pww8sc2k