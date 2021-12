El linqueño Kevin Pavía ascendió de categoría en Estudiantes de La Plata

El ex delantero de Rivadavia de Lincoln, Kevin Pavía (18) “pegó un salto” de categoría en Estudiantes de La Plata y ya se entrena con sus nuevos compañeros de la cuarta división del "Pincha", club del que es parte desde el 2019. “Me sentí muy contento” manifestó el delantero cuando se enteró del ascenso de categoría.

Pavía es clase 2003 y juega en Estudiantes de La Plata desde el 2019, un club que le abrió las puertas y lo prepara para un futuro favorable dentro del fútbol profesional. En total, Kevin pudo jugar seis encuentros, de los cuales cuatro fueron de titular mientras que, en los restantes estuvo en el banco por un desgarro que lo dejó fuera de la cancha.

En diálogo con Democracia, Kevin Pavía contó que: “tuve la suerte de terminar el campeonato bien y pude convertir en el último partido, de ahí decidieron subir de categoría a muchos chicos y tuve la suerte de estar dentro de ese grupo, también fueron los entrenamientos del día a día, eso me ayudó mucho; me sentí muy contento cuando me enteré, por eso hay que seguir para adelante en esta nueva etapa”.