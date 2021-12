Serenal dijo que la realización del carnaval dependerá de la situación epidemiológica

En el marco del evento que reúne a los emprendedores del Distrito en un solo lugar, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal recorrió la feria y accedió a una entrevista con Democracia donde brindó detalles sobre la posible realización del carnaval 2022 en la localidad. La realización del carnaval, "dependerá mucho de la cuestión epidemiológica y de la vacunación", aseguró el jefe comunal.

-Con respecto al carnaval 2022, ¿hay alguna definición?

-Estamos pensándolo, tenemos una situación no favorable, hay carnavales que ya se suspendieron con mucha razón porque hay variantes que han llegado a Brasil y tenemos variantes que están acá en la Argentina. Dependerá mucho de esa cuestión epidemiológica y de la vacunación; vamos a llevar adelante un carnaval pero no va a ser como el que realizamos todos los años, va a ser un carnaval para mantenerme viva la llama de nuestra fiesta mayor para que en el 2023, podamos hacer nuevamente esa gran fiesta que es propia de Lincoln y llega a la provincia, al país y al mundo; va a ser un carnaval más popular para los linqueños, dónde podrán los artesanos mostrar sus carrozas, sus comparsas y atracciones mecánicas.

-¿Va a ser por los barrios o en un lugar fijo?

-Si se concreta, va a ser por la calle Massey pero sujeto a lo que pasa, todos sabemos que tuvimos una primer ola, una segunda ola y es probable que tengamos una tercera ola de covid y, la verdad es que más allá de que nos hemos vacunado, hay muchas personas que no se vacunaron y no quieren vacunarse; a esas personas les pedimos los que gobernamos un distrito que se vacunen porque es la salvación, si hay un porcentaje de no vacunados, genera que no se produzca la inmunidad de rebaño, les pedimos que se vacunen.

-¿En los pueblos del Distrito habrá carnaval?

-No, va a ser un baile de carnaval un día sábado donde no solo va a haber una banda del Distrito que toque, sino que cada localidad va a tener algo armado para ese día.

-En cuánto a la carta que hicieron pública los hacedores del carnaval, ¿qué le pareció?

-Está bien, yo siempre soy respetuoso de eso, creo que no hubo gobierno que se sentó con ellos desde el primer día de gestión y siempre di la cara como intendente, se lo que sufrieron porque a cada uno de ellos los conozco de años y se lo que sufrieron en la gestión anterior, principalmente, donde eran basureados, dónde había abuso de poder, dónde había también, de parte del gobierno, actos de corrupción y siempre terminaban sometidos por un gobierno de posta, creo que es importante que ellos reclamen, pero siempre han estado dispuestos a dialogar y a llevar adelante cualquier trabajo que podamos hacer en conjunto y más aún cuidando la comunidad; siempre en años anteriores nos hemos sentado y siempre han estado conformes y ellos mismos nos han manifestado que nunca han tenido la posibilidad de charlar de debatir y crecer porque hemos tratado de que crezca.

Foto: Alejandra Ramos