La reacción de la China Suárez cuando Fantino le preguntó si saldría con un vecino de Lincoln

En medio del escándalo mediático que desató Wanda Nara (34) en las redes sociales al señalar a Eugenia “la China” Suárez (29) como la tercera en discordia que le generó una crisis matrimonial, la actriz de Casi Ángeles eligió responder con un extenso comunicado y luego llamarse a silencio. Hace algunas semanas, trascendió la noticia de que la actriz se había reunido con Alejandro Fantino (50) para ultimar los detalles de una entrevista en la que hablaría de todo.

Finalmente, este lunes “la China” rompió el silencio en diálogo con Alejandro Fantino en el especial -En primera persona- que se emite por la plataforma Star+ y en medio del reportaje, el conductor de Intratables (América) le preguntó si saldría con algún productor agropecuario de Lincoln y ella no dudó en responder.

"¿Saldrías con alguien que no tenga absolutamente nada que ver con tu rubro? Con alguien que sea productor agropecuario de Lincoln por ejemplo", le preguntó irónicamente Alejandro Fantino a "La China" Suárez luego del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin dudarlo, "La China" le respondió: "ojalá, ya sería hora, si. Muchas veces la gente se pregunta por qué siempre salen con actores o con actrices, pero el tema es que estamos todo el día ahí metidos; siempre es la misma gente y las mismas caras", aseguró.

Luego, Fantino le preguntó qué es lo que le atrae de la otra persona: "viste que hay gente que tiene como un patrón; yo tengo una amiga que me dice ‘me gustan altos y rubios’, y yo le digo ‘bueno boluda, entonces te lo querés mandar a hacer y eso no existe. En mi caso tiene que ver con la personalidad, en general me gustan los introvertidos. No me gustan los hombres que hablan tanto por ejemplo, y el que es el centro de atención en una reunión no me gusta”, afirmó la actriz.