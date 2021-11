Con músicos locales y de la Región, comienza el certamen Precarnaval 2021

Este fin de semana comienza el Precarnaval 2021, certamen que promociona la participación de músicos locales y regionales.

Se levanta el telón con la jornada de Folclore y Tango, mañana domingo 21 de noviembre, en el Parque Municipal General San Martín.

El 4 de diciembre, será el turno del Rock and Pop, en el Centro Municipal de Exposiciones La Estación.

Y el 5 de diciembre, participarán los grupos que hacen música Tropical Latino, también en La Estación.

Se trata de un Certamen Pre Carnaval, con interesantes premios que serán entregados en cada categoría:

Primer puesto: $50.000

Segundo puesto: $30.000

Tercer puesto: $20.000

Las agrupaciones participantes tocarán música en vivo (no podrán ser bandas que utilicen pista, secuencia o realicen playback) y deberán tener integrantes que sean residentes del distrito de Lincoln o de los distritos linderos: Junín, Gral. Viamonte, Pehuajó, L.N. Alem, Gral. Pinto, Florentino Ameghino, C. Casares, 9 de Julio y C. Tejedor.