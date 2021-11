El club Rivadavia de Lincoln será sede de un “Grand Prix” de Vóley

El club Rivadavia de Lincoln el sábado 20 de noviembre, se llevará a cabo el “Grand Prix” de Vóley a partir de las 9:30 horas, en el marco de una fecha estipulada por la asociación de vóley del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La jornada será con el formato de juego todos contra todos, y se desarrollará en las dos canchas del gimnasio mayor de la institución albirroja. En categoría sub 13 competirán dos equipos de Sarmiento de Junín, Club Junín y el conjunto anfitrión, en tanto que, en la categoría sub 16 participarán Alem "A", Alem "B", Club Junín y Rivadavia de Lincoln. El encuentro contará con servicio de cantina. Por otra parte, las categorías sub 14 y sub 18 jugarán el 27 de noviembre.