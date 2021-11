Lincoln obtuvo 9 medallas en los Juegos Bonaerenses

En una jornada plagada de definiciones, la delegación linqueña alcanzó 9 medallas en los Juegos Bonaerenses 2021: 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce; y completó así un día memorable para los deportistas.

El cuarto día de competencia en Mar del Plata llegó con excelentes resultados para los representantes locales. Las chicas de fútbol 5 y fútbol tenis femenino “se bañaron en oro” y se quedaron con el título de “campeonas”. Fue muy meritorio lo del plantel de fútbol femenino que, pese a ir en desventaja todo el encuentro, logró el empate que, una vez más, les brindó a las jóvenes "albirrojas" la máxima alegría en la ciudad balnearia. La otra medalla de oro la trajo el atletismo de la mano de una soberbia actuación de Morena Zárate en 100 mts. llanos.

Concluida la jornada, el atletismo aportó 4 medallas, la gimnasia artística 3 y el fútbol femenino 2. En detalle, así está el medallero de Lincoln, a la espera de lo que pueda ocurrir mañana con la presentación de Jazmín Usandizaga en golf Sub 18.

Medallas de oror

-Morena Zarate: 100 mts. llanos - Sub 16.

-Fútbol 5 femenino: categoría Sub 18.

-Fútbol tenis femenino: categoría Universitario.

Medallas de plata

-Eduardo Pereyra: 100 mts. llanos - Sub 18.

-Felipe Mundo: gimnasia artística Sub 18 - Nivel 5.

-Wyllie Ian Paz: gimnasia artística Sub 18 - Nivel 4

Medallas de bronce

-Salvador Simón Testa: salto en largo - Sub 16.

-Axel Aguilar: 100 mts. llanos - Sub 16.

-Santiago Potes: gimnasia artística Sub 18 - Nivel 6.

Por otra parte, las postas 4x100 Sub 16 masculino y femenino obtuvieron el cuarto lugar, quedando al borde del podio.

Haciendo su primera experiencia en los Juegos Bonaerenses, las postas 5x80 Sub 14 tuvieron una destacada actuación, aunque no pudieron hacerse de una medalla. A su vez, las postas 4x100 sub 18 no pudieron presentarse en la competencia final por contar con atletas de su nómina con molestias musculares.

En tanto, Morena Hernández en 400 mts. llanos Sub 18 tuvo una doble jornada de competencia, consiguiendo su clasificación a la final, pero quedando relegada en la serie final. Las dolencias muscalres tampoco le dieron posibilidad a Abril Azcune de ingresar a la final en 100 mts. llanos Sub 18.

Por último, cerraron su participación en la edición número 30 de los Juegos Bonaerenses las disciplinas tenis de mesa, en Sub 16 femenino y masculino Universitario, y tenis single en Sub 16 y Universitario femenino.