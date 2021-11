Abre la convocatoria de artistas al certamen “Pre Carnaval”

Ya está abierta la inscripción al certamen musical “Pre Carnaval” para artistas de toda la región en los géneros “Folklore y tango”, “Rock & pop” y “Tropical latino”.

El evento será los días el 21 y 28 de noviembre y el 5 de diciembre en el Parque Gral. San Martín.

Reúne a artistas locales y de la toda la región que competirán en las categorías mencionadas para seleccionar las “tres mejores bandas”. Los premios serán de $50.000 para el 1°, $30.000 para el 2° y $20.000 para el 3° puesto.

Cabe destacar que todos los integrantes de las agrupaciones que se inscriban en esta competencia, deberán tener integrantes que sean residentes del distrito de Lincoln o de los distritos linderos: Junín, Gral. Viamonte, Pehuajó, L.N. Alem, Gral. Pinto, Florentino Ameghino, C. Casares, 9 de Julio y C. Tejedor. Será requisito excluyente que los conjuntos que participen del “Pre Carnaval” hagan música en vivo (no podrán participar bandas que utilicen pista, secuencia o realicen playback).

Las agrupaciones interesadas en participar podrán consultar las bases del certamen, su reglamentación e inscribirse ingresando a https://lincoln.gob.ar/pre-carnaval.