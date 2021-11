Lincoln ya vive las finales de los bonaerenses en “La Feliz”

En su segundo día en Mar del Plata los representantes de nuestro Distrito iniciaron la competencia en diferentes disciplinas. En el marco de la edición número 30 del máximo certamen deportivo de la provincia, la ilusión de los linqueños comenzó a rodar con fuerte participación en atletismo, fútbol tenis y fútbol 5 femenino, tenis de mesa, tenis y gimnasia artística.

Atletismo

Los representantes de la categoría Sub 14 y parte de las postas Sub 18 arrancaron con buenas performances. Por el lado de las disciplinas de campo para atletas Sub 14, Matías Sosa fue el encargado de abrir las pruebas para los linqueños en salto en alto y alcanzó el 4° lugar. Por el lado de las mujeres, Maitena Pérez (en lanzamiento de jabalina) y Lucrecia Sosa (en lanzamiento de Disco) finalizaron ambas en el 4° lugar. En las disciplinas de pista, Josefina Cuello obtuvo el 4° puesto en 150 mts. Llanos y Magalí Purita el 5° lugar para los 1200 mts.

En tanto, las postas de la categoría Sub 14, 5 x 80 femenino y masculino tuvieron su “día feliz” al conseguir el pase a las finales que se disputarán el lunes. A su vez, hizo lo propio la U18 femenina en la posta 4x100.

Fútbol 5

En categoría Sub 18, las chicas linqueñas “abrocharon” su primera victoria goleando 4 a 1 a San Fernando y lideran la zona.

Fútbol tenis

Con doble participación, el equipo local compuesto por Diana Frías y Catalina López se quedó con los dos primeros encuentros ante Coronel Suárez y Florencio Varela, respectivamente.

Tenis

En tenis single las dos representantes linqueñas tuvieron actividad. En Sub 16, María Pilar Cordero cayó por 0-4 y 1-4 ante la rival de General Alvarado. En categoría universitaria, Liliana Cabezas se quedó con los puntos ya que su rival de La Plata no se presentó. En lo que sigue, Tapalqué y Hurlingham serán sus próximos rivales, respectivamente.

Tenis de mesa

Por el lado de las mujeres en categoría sub 16, Belén Acuña cayó ante su par de Laprida por 3/0. Mañana compite contra Florencio Varela. En tanto, por el lado de los varones categoría universitario, Juan Galván perdió contra Balcarce 3/0, también volverá a ver actividad el domingo cuando se enfrente al exponente de Benito Juárez.

Gimnasia artística

Sub 15 femenino libre fue la divisional que abrió la participación de esta disciplina en “los bonaerenses”. En Nivel 1, Martina Sarries quedó en 9° puesto; mientras que en Nivel 2, María Mundo culminó en el 11° lugar.