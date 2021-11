Stolbizer: “Lincoln arrastra las denuncias que se han presentado en contra de la gestión anterior”

La presidenta del partido GEN y candidata a diputada nacional por Juntos brindó una conferencia de prensa acompañada por el intendente municipal Salvador Serenal, la secretaria de Gobierno, Susana De La Torre y Eduardo Maffía, presidente de la UCR local. En el lugar estuvieron presentes, algunos funcionarios del ejecutivo, candidatos y militantes. En la conferencia de prensa, Stolbizer hizo referencia a la transparencia, la justicia, aseguró que gobernarán en el 2023 y llamó a “recuperar la política”.

La candidata a diputada, Margarita Stolbizer, accedió a una entrevista con Democracia, con respecto a su visita a la ciudad dijo que: “tuvimos una reunión seccional con dirigentes de distintos distritos de la Región y después vinimos al comité radical con el intendente municipal, con los candidatos y hemos conversado sobre la realidad regional pero también, sobre la provincia y la Nación; estamos en el fin de la campaña y es muy importante saber por sobre todas las cosas que los buenos resultados no tiene que ver con nuestro mérito, sino con el rechazo de una sociedad frente a un mal gobierno que no tiene rumbo”.

En la conferencia de prensa, Stolbizer se refirió a la transparencia y la justicia en el ámbito local, en cuanto esto dijo: “nosotros llegamos a la coalición de Juntos como partido GEN con una agenda propia que tiene que ver con la igualdad de género, ambientales, pero por sobre todas las cosas con una trayectoria que hemos construido defendiendo la transparencia, no como un fin, sino como una herramienta para los buenos gobiernos; reconstruir la decencia, la honestidad, la transparencia como parte de una gestión; Lincoln arrastra naturalmente las denuncias que se han presentado en contra de la gestión municipal anterior que están paradas en la justicia esperando el juicio oral, donde se pueda esclarecer todos los delitos que se cometieron con alguien que vuelve a ser candidato”, afirmó.

En cuanto al 2023, Margarita Stolbizer dijo estar convencida de que su espacio ganará en las próximas elecciones presidenciales: “estoy convencida de esto, insisto con algo, no es por nuestros méritos solos, tendremos que ganar nuestros méritos en estos dos años para prepararnos con buenos equipos de gobierno y con recursos para resolver todos los problemas que la gente tiene; hoy creo que vamos a gobernar porque hay un rechazo muy fuerte hacia un gobierno que se ha parado como una casta definitiva que le dice a los demás que tiene que cumplir las leyes, pero ellos no cumplen la ley”. En la misma línea remarcó: “el valor que tiene nuestra democracia que nos permite cada dos años a través del voto, premiar o castigar y empezar a cambiar y poner en valor la alternancia”, afirmó.

“Nosotros le pedimos a la gente que vayan a votar, les decimos a los que les están diciendo que no vayan a votar porque no es obligatorio; no es obligación, pero es un derecho, no dejen de ejercer su derecho de ir a votar porque cuando votamos estamos participando del diseño de una sociedad a la que queremos dejar a nuestros hijos y nuestros nietos”, cerró Stolbizer.